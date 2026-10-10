مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت و همچنین آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده گرم‌دره تا استاندارد سنگین است. همچنین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده شرکت ماموت تا کمالشهر، پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و پل فردیس تا پل کلاک با ترافیک سنگین مواجه است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ ساوه، حدفاصل عوارضی تهران تا رضی‌آباد و همچنین در برخی مقاطع محور تهران ـ شهریار، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در محور چالوس، ترافیک در محدوده مرزن‌آباد تا مکارود و محدوده‌های پل ذوات و ولی‌آباد سنگین است. همچنین در محور هراز، محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب در محدوده رینه با ترافیک سنگین مواجه است.

به گفته وی، در محور فیروزکوه نیز ترافیک در محدوده شیرگاه و مسیر شمال به جنوب در محدوده شهرهای پل‌سفید و دماوند سنگین گزارش شده است. در آزادراه قزوین ـ رشت نیز محدوده‌های سراوان و شهر رودبار با ترافیک سنگین روبه‌رو هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به محدودیت تردد در محورهای شمالی اعلام کرد: تردد در آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی همچنین از تردد روان در محور قدیم تهران ـ بومهن و آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر رفت‌وبرگشت خبر داد.

محرابی‌نیا در تشریح وضعیت جوی جاده‌ها نیز گفت: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و اصفهان بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز مه‌گرفتگی وجود دارد.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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