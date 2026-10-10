مسابقات فلوربال قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان سرعین با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات فلوربال قهرمانی کشور که به میزبانی هیات انجمن‌های ورزشی استان اردبیل و در سالن فجر شهرستان سرعین برگزار شد با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از استان‌های اردبیل، تهران، خراسان رضوی، قم، کردستان، آذربایجان شرقی و مازندران و به مدت سه روز برگزار شد.

بدین ترتیب تیم تهران در دیدار فینال با حساب دو بر یک از سد اردبیل گذشت و به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم میزبان در جایگاه دوم ایستاد.

در مسابقه رده بندی هم تیم قم با نتیجه ده بر یک آذربایجان شرقی را پشت سر گذاشت و در ردیف سوم قرار گرفت.

روز پایانی و مراسم اختتامیه و توزیع جوایز این رقابت‌ها با حضور عباس ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، مهدی محمدیان رئیس هیأت انجمن‌های ورزشی استان اردبیل، یاسر عرب دبیر انجمن فلوربال، سعید سعیدی رئیس انجمن موج سواری، محمد صادقی بینا رئیس انجمن بک گمون و‌دیگر مسئولان برگزار شد.