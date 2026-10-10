سازمان حج و زیارت اعلام کرد: پیگیری‌ها برای آغاز اعزام‌های عمره ادامه دارد و زمان ثبت‌نام پس از نهایی‌شدن هماهنگی‌های پروازی اعلام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، پیگیری‌ها برای آغاز اعزام زائران ایرانی به عمره مفرده ادامه دارد و بخش مهمی از مقدمات اجرایی این عملیات، از جمله هماهنگی‌های مربوط به اسکان، تغذیه و تدارکات زائران، انجام شده است. آغاز اعزام‌ها منوط به تکمیل هماهنگی‌های پروازی و دریافت تأییدیه‌های فنی مربوطه است.

با توجه به اعلام قبلی سازمان حج و زیارت درباره پیش‌بینی آغاز عملیات عمره مفرده از نیمه مهرماه و در پاسخ به انتظار و دغدغه متقاضیان این سفر معنوی، روابط عمومی سازمان آخرین وضعیت برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده را به شرح زیر اعلام می‌کند:

۱. پیشرفت در فراهم‌سازی مقدمات اجرایی

بخش مهمی از اقدامات اجرایی موردنیاز برای برگزاری عملیات عمره، از جمله هماهنگی‌های مربوط به اسکان، تغذیه و تدارکات زائران، انجام شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم در حوزه‌های مرتبط با خدمات پزشکی، حمل‌ونقل ریلی و تأمین اقلام موردنیاز انجام گرفته است.

۲. تداوم پیگیری‌ها برای نهایی‌شدن برنامه پروازی

تکمیل برنامه پروازی و دریافت تأییدیه‌های فنی مربوطه، از مراحل ضروری آغاز اعزام زائران است. در همین راستا، دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان، پیگیری‌های لازم را برای نهایی‌شدن جداول پروازی و تکمیل هماهنگی‌های مربوطه دنبال می‌کند.

۳. اعلام زمان ثبت‌نام و اعزام پس از تکمیل هماهنگی‌ها

با توجه به نهایی‌نشدن جداول پروازی و تأییدیه‌های مربوطه از سوی مراجع ذی‌صلاح در عربستان، ثبت‌نام متقاضیان تاکنون آغاز نشده است.

سازمان حج و زیارت با آگاهی از انتظار متقاضیان برای تشرف به این سفر معنوی، پیگیری‌های لازم را با هدف تکمیل مقدمات و فراهم‌شدن امکان آغاز اعزام‌ها ادامه می‌دهد. زمان قطعی آغاز ثبت‌نام و اعزام نیز پس از نهایی‌شدن هماهنگی‌های ضروری، از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی سازمان حج و زیارت اعلام خواهد شد.

از متقاضیان گرامی درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به عمره مفرده را صرفاً از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی سازمان حج و زیارت دنبال کنند و تا زمان اعلام رسمی، از اتکا به اخبار تأییدنشده خودداری کنند. 

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، حج عمره
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