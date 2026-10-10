مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: ارزش محصولات تولیدشده در صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار بود و ۱۲ میلیارد دلار صادر و بیش از ۱۰ میلیارد دلار در داخل فروخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید شاکری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست هم‌اندیشی سرپرست وزارت نفت با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محل این شرکت با تاکید بر اینکه اهداف برنامه هفتم پیشرفت بر توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی متمرکز شده است، اعلام کرد: صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ با ظرفیت نصب‌شده سالانه بیش از ۱۰۱ میلیون تن، بیش از ۷۵ میلیون تن محصول تولید کرده است.

وی میزان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را تا پایان ۱۴۰۴، ۹۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این سرمایه‌گذاری نقش بسزایی در جلوگیری از خام‌فروشی و ارزآوری دارد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به سهم قابل توجه صنعت پتروشیمی در جذب سرمایه گفت: سهم صنعت پتروشیمی از مصرف گاز در کشور به ۱۰ درصد هم در سال ۱۴۰۴ نرسیده است، اما با سرمایه‌گذاری ایجاد شده ۲۲ میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرده است.

شاکری با اشاره به محدودیت‌های تامین خوراک صنایع پتروشیمی در زمستان یادآور شد: صنعت پتروشیمی باید برای بقا و تامین خوراک پایدار به توسعه بالادست ورود کند همان‌طور که اکنون طرح‌های بسیاری برای جمع‌آوری گاز‌های همراه را در دستور کار دارد.

برنامه افزایش حدود ۱۵ میلیون تنی ظرفیت تولید تا پایان برنامه هفتم

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه به حدود ۱۱۱ میلیون تن در سال باید برسد، گفت: از ابتدای برنامه هفتم، حدود ۱۵ میلیون تن به ظرفیت این صنعت افزوده می‌شود.

وی با اشاره به تاثیر بالای صنعت پتروشیمی در ایجاد اشتغال در کشور تصریح کرد: با احتساب فقط یک حلقه، صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ برای ۱۴۸ هزار نفر به‌طور مستقیم و به‌طور غیرمستقیم برای یک میلیون و ۲۱۵ هزار نفر اشتغالزایی داشته است.

شاکری به هزینه‌کرد نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومانی صنایع پتروشیمی در مسئولیت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۳ اشاره و اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهوری، همه اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی این صنعت امسال در توسعه آموزش الکترونیکی مدارس صرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه را مطلوب دانست و گفت: بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده صنعت پتروشیمی با روندی مناسب در حال انجام است و اکنون ۶۰ درصد از ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید بازگشته است.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: صنایع پتروشیمی ، صادرات پتروشیمی
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