مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سنوات گذشته سهام‌داران عدالت که اطلاعات آنها در سجام ناقص بود به صورت یکجا واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز سود سهام عدالت سنوات گذشته و عواید حاصل از آن به حساب سهام‌داران عدالت در قید حیات که اطلاعات آنها در سامانه سجام ناقص بود، خبر داد و گفت: «این پرداخت در پایان هفته گذشته و پس از دریافت حساب بانکی این افراد از مراجع ذی‌ربط انجام شد.»

ولی‌اله جعفری اعلام کرد: «حدود یک میلیون و ۵۷۲ هزار نفر از سهام‌داران سهام عدالت در قید حیات، اطلاعات ناقصی در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) داشتند که عمده این نواقص به معرفی نکردن شماره حساب بانکی مربوط می‌شد.»

او افزود: «در ماه‌های اخیر، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و پیگیری‌های شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اطلاعات حساب بانکی بخش عمده‌ای از این سهام‌داران از مراجع مختلف، از جمله بانک مرکزی، دریافت شد.»

جعفری ادامه داد: «چهارشنبه هفته گذشته، سود سهام عدالت مربوط به سنوات گذشته که برای این افراد تجمیع شده بود، به همراه عواید حاصل از آن، به حساب این سهام‌داران واریز شد.»

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره علت تفاوت مبالغ واریز شده به حساب سهام‌داران عدالت توضیح داد: «تفاوت در مبلغ سود دریافتی افراد به ارزش سبد سهام عدالت آنها بستگی دارد. بر این اساس، سود سهام عدالت با ارزش اسمی ۵۳۲ هزار تومان با سود سهام عدالت یک میلیون تومانی متفاوت است.»

او تاکید کرد: «پرداخت انجام‌شده در روز چهارشنبه گذشته، صرفاً مربوط به سهام‌داران سهام عدالت در قید حیات بود که اطلاعات آنها در سامانه سجام ناقص بود و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اطلاعات حساب بانکی آنها از مراجع ذی‌ربط دریافت و سود سنوات گذشته و عواید مربوط به آن به حساب این افراد واریز شد.»

منبع: سازمان بورس

برچسب ها: سهام عدالت ، سازمان بورس
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