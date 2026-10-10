وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار، تثبیت مالکیت اراضی و املاک صنعتی، تسهیل صدور اسناد مالکیت و صیانت از حقوق مادی و فکری بخش صنعت، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار، تثبیت مالکیت اراضی و املاک صنعتی، تسهیل صدور اسناد مالکیت و صیانت از حقوق مادی و فکری بخش صنعت، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

 این تفاهم‌نامه با هدف سامان‌دهی وضعیت ثبتی اراضی و املاک صنعتی، رفع موانع ثبتی، تکمیل اطلاعات مکانی و ثبتی و کاهش اختلافات ملکی و پرونده‌های قضایی مرتبط با مالکیت املاک به امضا رسیده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، تسریع در شناسایی، معرفی و ثبت مالکیت دولت در محدوده شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین اراضی و اموال متعلق به وزارت صمت و دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه، از محورهای اصلی همکاری دو دستگاه خواهد بود.

ایجاد و تکمیل لایه‌های اطلاعاتی مربوط به محدوده اراضی و املاک صنعتی، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی و صدور اسناد مالکیت مفروز بر مبنای نقشه‌های تفکیکی تأییدشده نیز در چارچوب این همکاری دنبال می‌شود.

تسریع در صدور صورت‌مجلس‌های تفکیکی شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و پاسخ‌گویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ایجاد و توسعه این مناطق، از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه است. همچنین به‌روزرسانی اسناد مالکیت شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه و انطباق اطلاعات ثبتی با وضعیت موجود اراضی و املاک، در دستور کار طرفین قرار دارد.

تشکیل کارگروه مشترک برای هماهنگی و پیگیری اجرای تفاهم‌نامه

به‌منظور هماهنگی، تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تفاهم‌نامه و پیگیری مصوبات، تشکیل کارگروه مشترک و تخصصی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه کارگروه مشترک ستادی را بر عهده خواهد داشت.

تشکیل این کارگروه با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری اجرای تعهدات و مصوبات، می‌تواند به رفع موانع اجرایی و تسریع در پیشبرد برنامه‌های مشترک در زمینه تثبیت مالکیت و سامان‌دهی وضعیت ثبتی اراضی و املاک صنعتی کمک کند.

توسعه همکاری در زمینه مالکیت فکری بخش صنعت

حمایت از مالکیت فکری در بخش صنعت نیز از موضوعات مورد تأکید این تفاهم‌نامه است. بر این اساس، توسعه همکاری در زمینه ترویج و ثبت حقوق مالکیت فکری، از جمله اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی، با هدف تقویت حمایت‌های قانونی از دارایی‌های فکری فعالان صنعتی پیگیری خواهد شد.

در اجرای این تفاهم‌نامه و پیگیری مستمر مفاد آن مقررشده از طریق کارگروه مشترک فی مابین با تکمیل مستندات حقوقی و ثبتی، تثبیت مالکیت‌ها، ارتقای شفافیت اطلاعات مکانی و ثبتی و کاهش زمینه بروز اختلافات ملکی، به تسهیل فرآیندهای اداری و قانونی در بخش صنعت کمک کند.

همچنین این همکاری زمینه بهره‌مندی صاحبان صنایع از مزایای قانونی اسناد مالکیت، به‌روزرسانی اطلاعات ثبتی اراضی و املاک صنعتی و تقویت صیانت از دارایی‌های مادی و فکری این بخش را فراهم خواهد کرد.

برچسب ها: وزارت صمت ، تجارت
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