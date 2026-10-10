سرپرست وزارت نفت گفت: باید از ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید، درآمدزایی و تقویت اقتصاد کشور استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد سرپرست وزارت نفت، روز شنبه در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با بیان اینکه این صنعت از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی برخوردار است، اظهار داشت: باید نقش تنظیم‌گری و حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در صنعت پتروشیمی تقویت و در ابعاد مختلف با جدیت دنبال شود.

سرپرست وزارت نفت با بیان اینکه باید با همکاری با بخش‌های مختلف، وضع بازار، قیمت محصولات و سازوکار عرضه به‌دقت بررسی و مدیریت شود، تاکید کرد: این رویکرد زمینه بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های صنعت را فراهم می‌کند.

بورد با یادآوری اینکه محصولات صنعت پتروشیمی در تولید کالا‌های مختلف برای زندگی مردم نقش دارند، گفت: فعالیت صنعت پتروشیمی فقط به تولید و صادرات محصولات پایه محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از نیاز صنایع پایین‌دستی کشور را نیز تامین می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی افزود: باید از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید، درآمدزایی و تقویت اقتصاد کشور استفاده کرد. توسعه صنعت پتروشیمی می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد و از این منظر، توجه به توسعه آن اهمیت زیادی دارد.

ورود صنایع پتروشیمی به توسعه میدان‌ها با جدیت دنبال شود

سرپرست وزارت نفت درباره تامین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی گفت: ورود صنعت پتروشیمی به توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور یکی از راهکار‌ها برای تامین پایدار خوراک پتروشیمی‌ها به شمار می‌رود.

بورد با تاکید بر انجام اقدام‌های اساسی برای حفظ تداوم صادرات محصولات پتروشیمی و ارزآوری برای کشور بر بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصادی کشور تاکید کرد.

وی بر اهمیت پیگیری برنامه‌های بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده صنعت پتروشیمی در جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد و افزود: موضوع بازسازی‌ها باید با جدیت پیگیری شود و همه ظرفیت‌های موجود برای تسریع در این زمینه به کار گرفته شود.

همه فعالان برای پیشبرد اهداف کشور تلاش کنند

سرپرست وزارت نفت با قدردانی از زحمات مدیران و همکاران صنعت پتروشیمی اظهارکرد: در این صنعت، مجموعه‌ای از تجربه‌ها و تخصص‌ها گرد هم آمده‌اند و انتظار می‌رود همه فعالان با انگیزه مضاعف برای پیشبرد اهداف کشور تلاش کنند.

بورد با اشاره به عملکرد مطلوب صنعت نفت در نیمه نخست امسال و جنگ تحمیلی سوم با وجود شرایط و محدودیت‌های موجود یادآور شد: لازم است این روند با قدرت ادامه یابد. همه باید با خودباوری و انگیزه مضاعف برای پیشبرد امور کشور تلاش و با افزایش سرعت کار، زمینه تحقق اهداف را فراهم کنیم.

وی با اعلام آمادگی برای کمک به پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی خاطرنشان ساخت: در جایگاهی که قرار دارم، هر کمک و حمایتی از دستم برآید، در حد توان و بضاعت خود برای حل مسائل و پیشبرد امور انجام می‌دهم.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: وزارت نفت ، صنعت پتروشیمی
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