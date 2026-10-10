سفارت آمریکا در ریاض از شهروندان خود خواست از فرودگاه ملک خالد و مناطق اطراف آن دوری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، سفارت آمریکا در این شهر از شهروندان خود خواست که از ورود به فرودگاه و مناطق اطراف آن خودداری کنند.

این سفارتخانه با اشاره به احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در رفت‌وآمدها، به شهروندان آمریکایی توصیه کرد وضعیت پرواز خود را مستقیماً از شرکت هواپیمایی و فرودگاه پیگیری کنند.

ساعتی پیش خبرگزاری رویترز اعلام کرد انفجاری در فرودگاه بین‌المللی ریاض گزارش شده و «شمار زیادی از افراد» زخمی شده‌اند. یکی از شاهدان عینی گفت که شاهد وقوع انفجار بوده و پس از آن چندین نفر را دیده است که داخل فرودگاه روی زمین افتاده و زخمی شده بودند.

عربستان اعلام کرده که در پی حملات امروز، فعالیت فرودگاه ریاض را به‌طور موقت متوقف کرده است.

فرودگاه ریاض هفته گذشته نیز دو بار هدف حمله قرار گرفته بود که به کشته شدن چهار نفر، زخمی شدن شماری دیگر و وارد آمدن خسارات سنگین به یک هواپیما انجامید.

منبع: بریکینگ نیوز