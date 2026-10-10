نیروی دریایی سپاه پاسداران از انفجار یک فروند سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام بر اثر برخورد با مین دریایی حین خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه شب ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یک فروند سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام، که قصد خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت، به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پر خطر اعلام شده، دچار انفجار پر شدت گردید.

این سوپر نفتکش که سامانه‌های ناوبری و موقعیت یاب خود را خاموش کرده بود، بعد از برخورد با مین دریایی در یک آتش عظیم در حال سوختن است؛ به گونه‌ای که برای مردم ساحل نشین نیز آتش آن به وضوح قابل مشاهده است.

آتش سوزی مهیب عاقبت هر نفتکش متخلفی است که بخواهد امنیت و قوانین تنگه هرمز را نادیده بگیرد؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

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برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، تنگه هرمز
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