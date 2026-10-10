باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پاسارگاد نور در شهرآورد مازندرانی‌ها با یک گل مهمانش نود آمل را با شکست بدرقه کرد.

امیرمحمد فیضی زننده تک گل پیروزی بخش و ۴ امتیازی پاسارگاد نور بود.

شاهین آمل با نتیجه ۲ بر ۱ یاران خداداد مشهد را با شکست بدرقه کرد.

احمدرضا قربانی و پدرام توکلی، دروازه تیم یاران خداداد مشهد را باز کردند تا آملی اولین پیروزی فصل را جشن بگیرند.

توپکا مازندران که در قائمشهر از نسل جوان مشهد میزبانی می‌کرد به تساوی ۱ بر ۱ رضایت داد.

در پایان هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاه‌های کشور، پاسارگاد نور با کسب ۲ برد و ۶ امتیاز، صدرنشین است.

توپکا مازندران و نسل جوان مشهد با ۴ امتیاز به صورت مشترک در جایگاه دوم ایستاده‌اند.

شاهین آمل با یک برد، یک باخت و ۶ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد.

نود آمل بدون کسب امتیاز و با تفاضل گل بهتر از دوستی مهر تهران در رتبه ماقبل آخر جدول ۸ تیمی رقابت جای گرفته است.