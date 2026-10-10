افزایش نسبی دمای هوا در بسیاری از مناطق کشور از اواسط هفته

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:وز دوشنبه تنها در جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی ابرناکی و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با کاهش نسبی دما  را شاهد بودیم.

وی افزود: امشب در مناطقی از دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب، ارتفاعات در جنوب کرمان، استان‌های اصفهان، سمنان، شمال و غرب خراسان رضوی افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد شدید گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود. امروز  کل نوار شمالی کشور وزش باد و کاهش نسبی دما  را شاهد بودند.

او گفت:  روز یکشنبه در مناطقی از سیستان و بلوچستان نیز افزایش ابر، وزش باد رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

وی افزود:روز دوشنبه تنها در جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر خواهد شد.

ضیائیان توضیح داد: بعدازظهر سه‌شنبه در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب و مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، سواحل دریای خزر همچنین در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شرق هرمزگان افزایش ابر گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

وی گفت: طی روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج و متلاطم است

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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