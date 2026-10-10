یک منبع آگاه به خبرگزاری تاس گفت احتمال دارد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی طی دو هفته آینده به مسکو سفر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک منبع آگاه روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سفر ویتکاف و کوشنر به مسکو طی دو هفته آینده گفت چنین احتمالی وجود دارد و جزئیات این سفر بعداً هماهنگ خواهد شد.

این خبر پس از تماس تلفنی رؤسای‌جمهور روسیه و آمریکا در روز ۹ اکتبر منتشر شده است. ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در این تماس درباره عرضه گازوئیل روسیه گفت‌و‌گو کردند.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه نیز به تاس گفت مسکو روند لغو محدودیت‌های صادرات گازوئیل را زودتر از موعد مقرر و به‌صورت فوری آغاز خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: استیو ویتکاف ، جرد کوشنر
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