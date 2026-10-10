باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه از مردم اوکراین خواست «رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب کنند» و ولودیمیر زلنسکی را متهم کرد که بار‌ها در دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ ناکام مانده است.

ترامپ با انتقاد از رئیس‌جمهور اوکراین گفت: «پیشنهاد می‌کنم [مردم این کشور] رئیس جمهور جدیدی انتخاب کنند که بتواند به توافق برسد؛ چون او می‌توانست به توافق‌های زیادی دست پیدا کند، اما به دلایلی هرگز این کار را نمی‌کند. فکر می‌کنم وقت آن رسیده که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که جنگ روسیه و اوکراین قابل پیشگیری بود و گفت: «اگر من رئیس‌جمهور بودم، چنین جنگی هرگز رخ نمی‌داد».

ترامپ زلنسکی را به از دست دادن فرصت‌های متعدد برای پایان دادن به جنگ متهم کرد و گفت او بار‌ها می‌توانست به جنگ خاتمه دهد، اما از انجام این کار خودداری کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه انتقاد کرد و هشدار داد که حمله به پالایشگاه‌ها می‌تواند کمبود جهانی سوخت را تشدید کرده و بر کشاورزان و دامداران آمریکایی تأثیر بگذارد. او گفت: «به آنها گفتیم هر کاری می‌خواهید انجام دهید، اما به سوخت گازوئیل حمله نکنید، چون با مشکل بزرگی روبه‌رو هستیم؛ کمبود شدیدی وجود دارد.»

اظهارات تند ترامپ پس از آن مطرح می‌شود که او شب گذشته پس از گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از توافق برای تأمین گازوئیل مورد نیاز بازار آمریکا و بازار‌های جهانی از سوی روسیه خبر داد. در پی اعلام این توافق، ولودیمیر زلنسکی در چندین نوبت، شدیدا آن را مورد انتقاد قرار داد.

زلنسکی این توافق را اقدامی ناعادلانه دانسته و می‌گوید که درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به روسیه کمک می‌کند جنگ را طولانی‌تر کند. او همچنین حملات امروز روسیه را نتیجه این توافق دانست.

پیش از این، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که تصمیم دونالد ترامپ پس از اختلاف واشنگتن و کی‌یف بر سر حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه اتخاذ شده است؛ موضوعی که به گفته این مقام، تنش تازه‌ای در روابط دو کشور ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، دولت ترامپ از ولودیمیر زلنسکی خواسته بود حملات به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند، اما اوکراین با این درخواست موافقت نکرد.

منبع: الجزیره