باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن احتمال پیوستن به عربستان در حملات علیه یمن را بررسی می‌کند.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام نظامی مشترک آمریکا و عربستان علیه یمن گفت: «این موضوع را بررسی خواهیم کرد. تازه از حمله اخیر به فرودگاه ریاض مطلع شده‌ایم. تصمیم‌گیری می‌کنیم؛ ما خیلی سریع اقدام می‌کنیم».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عصر امروز خبرگزاری رویترز اعلام کرد انفجاری در فرودگاه بین‌المللی ریاض گزارش شده و «شمار زیادی از افراد» زخمی شده‌اند. یکی از شاهدان عینی گفت که شاهد وقوع انفجار بوده و پس از آن چندین نفر را دیده است که داخل فرودگاه روی زمین افتاده و زخمی شده بودند.

عربستان اعلام کرده که در حال حاضر، فعالیت فرودگاه ریاض را به‌طور موقت متوقف کرده است.

همچنین سفارت آمریکا در ریاض از شهروندان خود خواسته که از ورود به فرودگاه و مناطق اطراف آن خودداری کنند.

رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از ترامپ درخواست کمک نظامی کرده اما آمریکا در آن مقطع با حمله مستقیم موافقت نکرده است.

منبع: بریکینگ نیوز