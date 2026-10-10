\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0630\u0627 \u0648 \u062f\u0627\u0631\u0648\u060c \u0648\u0627\u06a9\u0633\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646\u0641\u0644\u0648\u0627\u0646\u0632\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647\u060c \u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0648\u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u0648\u0627\u0631\u062f\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u06a9\u0633\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n