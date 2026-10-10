باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ورود واکسن‌های آنفلوانزای روسی، چینی و فرانسوی به داروخانه‌ها + فیلم

رئیس سازمان غذا و دارو از ورود محموله‌های جدید واکسن آنفلوانزا به کشور و ادامه روند واردات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، واکسن‌های آنفلوانزای تولید روسیه، چین و فرانسه به داروخانه‌ها رسیده و واردات این واکسن‌ها همچنان ادامه دارد.

مطالب مرتبط
ورود واکسن‌های آنفلوانزای روسی، چینی و فرانسوی به داروخانه‌ها + فیلم
young journalists club

موج بیماری آنفولانزا تا ۳ ماه دیگر طول می‌کشد + فیلم

ورود واکسن‌های آنفلوانزای روسی، چینی و فرانسوی به داروخانه‌ها + فیلم
young journalists club

سونامی آنفولانزا پیش روی کشور + فیلم

ورود واکسن‌های آنفلوانزای روسی، چینی و فرانسوی به داروخانه‌ها + فیلم
young journalists club

باور‌های غلط در خصوص واکسن آنفولانزا!  + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
باب‌المندب همچنان در کنترل ارتش یمن و انصارالله + فیلم
۷۷۵

باب‌المندب همچنان در کنترل ارتش یمن و انصارالله + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
آیا طاعون یک تهدید جدی است؟ + فیلم
۷۱۹

آیا طاعون یک تهدید جدی است؟ + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
هشدار مک‌گریگور: جنگ با ایران، جهان را به قحطی می‌کشاند + فیلم
۷۱۵

هشدار مک‌گریگور: جنگ با ایران، جهان را به قحطی می‌کشاند + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
برخاستن دود غلیظ از تأسیسات انرژی عربستان در پی حمله یمنی‌ها + فیلم
۵۲۳

برخاستن دود غلیظ از تأسیسات انرژی عربستان در پی حمله یمنی‌ها + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ اروپا و آمریکا در آستانه بحران کمبود سوخت + فیلم
۴۴۵

نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ اروپا و آمریکا در آستانه بحران کمبود سوخت + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha