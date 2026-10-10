باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی_ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در دویست‌وبیست‌وچهارمین شب ایستادگی و مقاومت مردم سنندج، با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره دشمن‌شناسی اظهار کرد: قرآن در کنار تأکید بر مقابله با تجاوز، انسان را به رعایت تقوا و پرهیز از تعدی سفارش می‌کند و باید میان مواجهه با دشمن و رفتار با دیگران در زندگی فردی تفاوت قائل شد.

وی با بیان اینکه شناخت دشمن و روش‌های آن، نخستین گام برای مقابله با تهدیدهاست، افزود: در آموزه‌های دینی از شیطان به‌عنوان دشمن انسان یاد شده و بر هوشیاری در برابر وسوسه‌ها و لغزش‌هایی که می‌تواند انسان را از مسیر درست دور کند، تأکید شده است.

پورذهبی ادامه داد: انسان نباید از تأثیر وسوسه‌ها غافل شود و لازم است با خودسازی، تهذیب نفس و مراقبت از رفتار و تصمیم‌های خود، زمینه لغزش را کاهش دهد؛ چراکه غفلت می‌تواند افراد و اطرافیان آن‌ها را در معرض آسیب قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به دیگر مصادیق دشمنی در آموزه‌های قرآنی، بر ضرورت هوشیاری در برابر جریان‌هایی که به دنبال تضعیف اسلام و ایجاد انحراف در جامعه هستند، تأکید کرد و گفت: مقابله با این جریان‌ها نیازمند شناخت دقیق اهداف و روش‌های آن‌هاست.

وی یکی از مهم‌ترین روش‌های دشمن را ایجاد تردید و سردرگمی دانست و تصریح کرد: زمانی که مسیر و تکلیف روشن است، نباید اجازه داد فضاسازی‌ها و شبهه‌افکنی‌ها موجب بلاتکلیفی شود؛ بلکه باید با مراجعه به منابع دینی و بهره‌گیری از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، ابهام‌ها را برطرف کرد.

پورذهبی اختلاف‌افکنی میان مردم را از دیگر روش‌های دشمن عنوان کرد و افزود: ایجاد دودستگی و چنددستگی، جامعه را از توان و انسجام لازم دور می‌کند؛ بنابراین باید از رفتارها و مواضعی که به اختلاف میان مردم دامن می‌زند، پرهیز کرد.

وی با اشاره به جنگ روانی دشمن خاطرنشان کرد: تهدیدهای مکرر، ایجاد ترس و القای احساس ناتوانی از جمله روش‌هایی است که با هدف تضعیف روحیه جامعه به کار گرفته می‌شود و مردم باید با حفظ آرامش و هوشیاری، تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار نگیرند.

تقویت ایمان و آمادگی دفاعی؛ راهکارهای مقابله با دشمن

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در ادامه سخنان خود، تقویت ایمان را از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با دشمن دانست و اظهار کرد: ایمان با عبادت، تهذیب نفس، یاد خدا، صبر، استقامت و توکل تقویت می‌شود و تحقق این موضوع به تلاش و مراقبت مستمر نیاز دارد.

پورذهبی با تأکید بر ضرورت افزایش توان دفاعی کشور گفت: آمادگی در برابر تهدیدها از آموزه‌های دینی است و همان‌گونه که افراد برای حفاظت از زندگی و دارایی خود تدابیر لازم را در نظر می‌گیرند، کشور نیز باید توان دفاعی خود را متناسب با تهدیدهای احتمالی حفظ و تقویت کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری در روابط با دشمنان اظهار کرد: برقراری آتش‌بس به معنای پایان درگیری نظامی است، اما نباید آن را به معنای از بین رفتن اختلاف‌ها و تبدیل دشمنی به دوستی تلقی کرد؛ از این رو، حفظ آمادگی و توجه به تحولات همچنان ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه مقابله با دشمن تنها به سخن و شعار محدود نمی‌شود، افزود: ایستادگی و مبارزه در برابر تهدیدها باید در عمل نیز نمود داشته باشد و جامعه برای صیانت از خود به آمادگی، انسجام و تلاش مستمر نیاز دارد.

پورذهبی: جنگ رمضان از مهم‌ترین حوادث پس از انقلاب است

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ رمضان را از مهم‌ترین حوادث پس از پیروزی انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: در این جنگ، جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یک قدرت نظامی بزرگ مواجه شد و این رویارویی از نظر ابعاد و شرایط، اهمیت ویژه‌ای داشت.

پورذهبی با اشاره به تصور دشمن درباره شرایط داخلی ایران پس از تحولات و شهادت رهبر پیشین جمهوری اسلامی و جمعی از همراهان وی، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد شرایط برای تحقق اهدافش فراهم شده است، اما مردم ایران با حضور و ایستادگی خود نشان دادند که در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی مقاومت می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دفاعی کشور افزود: توان نظامی و آمادگی نیروهای دفاعی از موضوعات مهم در مواجهه با تهدیدهاست و در کنار آن، حفظ انسجام داخلی و توجه به نیازهای مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت، اهمیت زیادی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین به تحولات منطقه اشاره کرد و با بیان مطالبی درباره وضعیت گروه‌های مسلح و جریان‌های همسو با ایران در عراق، لبنان و یمن، بر تداوم مقاومت آن‌ها در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تأکید کرد.

تأکید بر تداوم فعالیت علمی دانشگاه‌ها

پورذهبی در ادامه با اشاره به بازگشایی مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها گفت: دشمن برای ایجاد تنش در محیط‌های دانشگاهی و استفاده از ظرفیت دانشجویان در جهت اهداف خود حساب باز کرده بود، اما گزارش‌های مطرح‌شده از دانشگاه‌های کشور نشان می‌دهد که روند فعالیت‌های علمی در بسیاری از مراکز آموزشی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در دانشگاه‌های مختلف برنامه‌های علمی و فعالیت‌های جمعی در حال برگزاری است، افزود: باید مراقب بود که از دانشجویان و استادان برای ایجاد تنش و اقدامات علیه جامعه سوءاستفاده نشود و فضای دانشگاه‌ها در مسیر علم‌آموزی و فعالیت‌های آموزشی باقی بماند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان از مدیران و مسئولان دستگاه‌های آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها برای تلاش در مسیر تداوم فعالیت‌های علمی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با حفظ وحدت، تقویت ایمان و هوشیاری در برابر تهدیدها، زمینه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان فراهم شود.