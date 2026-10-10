باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - از دل آفتاب سوزان خوزستان، ایده‌ای متولد شد که حالا به کارگاهی برای تولید نور بدل گشته است. محمدامین کریم‌پور، جوان کارآفرین امیدیه‌ای، پس از پنج سال تلاش بی‌وقفه، نخستین کارگاه تولید نسل جدید چراغ‌های خیابانی خورشیدی را در استان خوزستان راه‌اندازی کرده و برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

خوزستان، استانی که بیشتر روزهای سال آفتاب سوزان را تجربه می‌کند، دو سه سالی است که با چالش ناترازی انرژی و قطعی برق دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در چنین استانی، استفاده از انرژی خورشیدی نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. اما تا پیش از این، تولید چراغ‌های خورشیدی در استان وجود نداشت و بازار در اختیار محصولات وارداتی یا تولید سایر استان‌ها بود. حالا کارگاه کریم‌پور، این خلأ را پر کرده است.

چراغ‌هایی که سیم و کابل نمی‌خواهند

کریم‌پور درباره ویژگی‌های این محصول می‌گوید: صفحات خورشیدی، باتری و چراغ، همه چیز در یک مجموعه است. شبکه‌سازی حذف می‌شود، سیم و کابل حذف می‌شود، ترانس شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف حذف می‌شود و این می‌تواند در بحث ناترازی انرژی خیلی به کشور کمک کند.

او کاهش هزینه‌ها را یکی دیگر از مزیت‌های این چراغ‌ها می‌داند.

سه برابر روشن‌تر، چهار روز پایدارتر

نوردهی سه‌برابری، راندمان بالای LED و چهار روز روشنایی با یک روز شارژ، حتی در روزهای ابری، از ویژگی‌های این محصول است. مزیت‌هایی که آن را از چراغ‌های فلکس و دیگر نمونه‌های موجود متمایز می‌کند.

کریم‌پور می‌گوید با حمایت و تأمین قطعات، زمینه اشتغال ۵۰ نفر دیگر نیز فراهم می‌شود. اما حمایتی که او انتظار دارد، از جنس شبکه توزیع، شهرداری‌ها و شرکت نفت است؛ نهادهایی که می‌توانند با خرید محصولات این کارگاه، چرخ تولید و اشتغال را در استان به حرکت درآورند.

کارگاه کریم‌پور، فقط یک واحد تولیدی نیست؛ نمادی است از اینکه حتی در دل آفتاب سوزان و کم‌آبی، می‌توان از همان آفتاب، نور و اشتغال آفرید. حالا پرسش این است: آیا مسئولان استان، این چراغ روشن را می‌بینند یا آن را در سایه رها می‌کنند؟