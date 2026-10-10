باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تسلیم شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن + فیلم

شماری از نیروهای ائتلاف سعودی در پی صدور فرمان عفو عمومی، خود را به نیروهای مسلح یمن تسلیم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر منتشرشده، لحظه تسلیم دسته‌جمعی شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن را نشان می‌دهد.

مطالب مرتبط
تسلیم شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن + فیلم
young journalists club

راهپیمایی مردم صعده یمن در حمایت از فلسطین و محکومیت تجاوزات سعودی + فیلم

تسلیم شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن + فیلم
young journalists club

تصاویر جدید از ابعاد گسترده آتش‌سوزی در پالایشگاه آرامکو در رابغ + فیلم

تسلیم شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن + فیلم
young journalists club

باب‌المندب همچنان در کنترل ارتش یمن و انصارالله + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
باب‌المندب همچنان در کنترل ارتش یمن و انصارالله + فیلم
۷۷۵

باب‌المندب همچنان در کنترل ارتش یمن و انصارالله + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
آیا طاعون یک تهدید جدی است؟ + فیلم
۷۱۹

آیا طاعون یک تهدید جدی است؟ + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
هشدار مک‌گریگور: جنگ با ایران، جهان را به قحطی می‌کشاند + فیلم
۷۱۵

هشدار مک‌گریگور: جنگ با ایران، جهان را به قحطی می‌کشاند + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
برخاستن دود غلیظ از تأسیسات انرژی عربستان در پی حمله یمنی‌ها + فیلم
۵۲۳

برخاستن دود غلیظ از تأسیسات انرژی عربستان در پی حمله یمنی‌ها + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ اروپا و آمریکا در آستانه بحران کمبود سوخت + فیلم
۴۴۵

نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ اروپا و آمریکا در آستانه بحران کمبود سوخت + فیلم

۱۸ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha