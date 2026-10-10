تسلیم شماری از نیروهای ائتلاف سعودی به نیروهای مسلح یمن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631\u0634\u062f\u0647\u060c \u0644\u062d\u0638\u0647 \u062a\u0633\u0644\u06cc\u0645 \u062f\u0633\u062a\u0647\u200c\u062c\u0645\u0639\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0626\u062a\u0644\u0627\u0641 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06cc\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n