باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد لندن با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه، فشار بر مسکو را افزایش می‌دهد و اقدامات تازه‌ای برای محدودکردن توان جنگی این کشور انجام خواهد داد.

برنهام روز شنبه پس از گفت‌و‌گو با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد دو طرف بر لزوم موافقت مسکو با آتش‌بس فوری در حوزه انرژی و توقف حملات به زیرساخت‌های اوکراین و کشتیرانی در دریای سیاه تأکید کرده‌اند.

در بیانیه دولت انگلیس آمده است که برنهام و زلنسکی تأکید کردند برقراری چنین آتش‌بسی می‌تواند بلافاصله عرضه انرژی و مواد غذایی به بازار‌های جهانی را افزایش دهد. دو طرف همچنین توافق کردند طی روز‌های آینده به‌صورت حضوری دیدار کنند.

منبع: بریکینگ نیوز