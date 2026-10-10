باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی ـ هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام گردان هیئت‌های «جان‌فدا»، محمدحسین پویانفر، مداح اهل بیت (ع) و حامد کاشانی، استاد حوزه و دانشگاه در هیئت ریحانةالنبی (س) برای شرکت در دوره‌های آموزشی نام‌نویسی کردند.

پویانفر گفت: تجربه نشان داده است در روز‌های سخت بزرگترین سرمایه کشور، ملت و مردمش هستند. وقتی ما کنار هم باشیم، هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند آسیبی به ما بزند و محکم مقابلش می‌ایستیم.

این مداح اهل بیت (ع) خاطرنشان کرد: این روز‌ها طرح «جان‌فدا» در سراسر کشور برقرار است. ما نیز تصمیم گرفتیم در هیئت ریحانةالنبی (س) گردانی تشکیل دهیم، تا اگر روزی نیاز شد، ما هم در خدمت این مرز و بوم باشیم.