باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: مصدقی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از بسته شدن مسیر تنگه چهل چای به دهستان قلعه قافه خبر داد و گفت: با توجه به حجم سیلاب و رسوبات منتقل شده این مسیر بسته شده است.

عادل مصدقی اظهارداشت:همچنین محور گنبدکاووس به کلاله محدوده بایلر نیز مسدود شده و مسیر جایگزین آن گنبد به مینودشت است.

با توجه به تغییرات جوی و احتمال وقوع رانش زمین یا کاهش دید افقی در مناطق مرتفع و کوهستانی اعلام کرد که تردد در محور‌های کوهستانی استان به دلیل شرایط نامساعد، با محدودیت مواجه است.

به منظور حفظ سلامت و امنیت جان هم استانی ها، اکیداً توصیه می‌شود رانندگان تا مساعد شدن شرایط جوی از تردد در مسیر‌های کوهستانی خودداری کنند.

به گفته وی، رانندگان در صورت تردد‌های ضروری و در صورت بروز هرگونه حادثه، بروز نقص فنی در مسیر یا مشاهده موانع جاده‌ای، بلافاصله با شماره گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند و کارشناسان مرکز مدیریت راه‌های استان آماده دریافت گزارش‌ها و اعزام نیرو برای رسیدگی به وضعیت جاده‌ها هستند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی؛ تا فردا به دلیل شرایط بارندگی‌های شدید رگباری همراه با وقوع سیلاب، راه‌های کوهستانی شهرستان‌هایی مانند مینودشت همراه با محدودیت خواهد بود.

منبع: راهداری