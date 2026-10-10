استاندار خوزستان گفت: صنایع استان باید از آب خام برای مصارف خود استفاده کنند و به سمت بازچرخانی آب حرکت کنند تا آب شرب پایدار تامین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده، شنبه در حاشیه بازدید از تصفیه‌خانه کوت امیر شرکت آب جنوب شرق در شهرستان کارون بیان کرد: صنایع استان از جمله پتروشیمی‌ها و سایر صنایع بزرگ و کوچک باید از آب خام برای مصارف خود استفاده کنند و به سمت بازچرخانی آب حرکت کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در این خصوص تصریح کرد: در صنایع پیشرفته دنیا، بازچرخانی آب تا چند مرحله انجام می‌شود و اگر صنایع استان بتوانند سیستم‌های خود را به سمت بازچرخانی آب هدایت کنند این اقدام کمک بزرگی به کاهش میزان مصرف آب خواهد کرد.

موالی‌زاده با تاکید بر تامین آب شرب پایدار برای استان خاطرنشان کرد: این رویکرد باعث می‌شود که در استان از یک آب شرب مطمئن و پایدار بهره‌مند شویم و قطعا این موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت تاسیس آب‌شیرین‌کن در صنایع ظهار کرد: ایجاد و تاسیس آب‌شیرین‌کن توسط صنایع الزامی است و در برنانه توسعه نیز استفاده از آب خام و پساب در کارخانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر نیرو نیز طی چند روز اخیر با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در تامین آب نیروگاه‌ها و صنایع کشور، تصریح کرد که بازچرخانی آب و استفاده از پساب نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: بازچرخانی آب ، صنایع خوزستان
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