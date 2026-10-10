کتاب «اندیشه نجات و مهدویت (در چهارده سخن)» نوشته علی فاضلی هیدجی از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «اندیشه نجات و مهدویت (در چهارده سخن)» با استناد به آیات قرآن کریم، احادیث معتبر فریقین و متون مذهبی ادیان مختلف، به بررسی جامع نظریه مهدویت و پاسخ‌گویی به پرسش‌های بنیادی پیرامون موعودباوری می‌پردازد.

نویسنده در این اثر تلاش کرده است آموزه‌های مهدوی را ذیل چهارده محور اصلی جمع‌بندی کند تا مبانی عقلی، نقلی و تاریخی این اندیشه برای مخاطبان توضیح دهد.

این اثر مباحث خود را در ۱۴ محور کلی ارائه می‌دهد؛ از بررسی اندیشه موعودگرایی در ادیان پیش از اسلام و متون اسلامی آغاز می‌شود و در ادامه به تبیین جایگاه امامت، ولادت پنهانی و تحلیل علمی طول عمر حضرت می‌پردازد.

بخش دیگری از کتاب به موضوع غیبت، راز‌های آن و بحران‌های معنوی آخرالزمان اختصاص دارد و در نهایت با تحلیل نشانه، حوادث ظهور و سیره حکومتی امام عصر (عج) در کنار وظایف منتظران به پایان می‌رسد.

علی فاضلی هیدجی نویسنده این اثر، از پژوهشگران حوزه معارف اسلامی است. ایشان پیش از این نیز آثاری در این زمینه به نگارش درآورده که کتاب «راز سرنوشت» از جمله آنهاست.

کتاب اندیشه نجات و مهدویت (در چهارده سخن) نوشته علی فاضلی هیدجی در ۱۸۸ صفحه و با قیمت ۴۶۰ هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

برشی از کتاب:

شیعه بر این باور است که سلسله پیامبران و امامان از ابتدای آفرینش انسان شروع شده و جهان با آخرین آنان به پایان خواهد رسید. امام، راه آسمان است و بازگشت انسان به سوی خدا به رهبری امام خواهد بود. امام در دنیا و آخرت سخن‌گو و مجری فرمان‌های خداست. انسان‌ها بدون امام، همانند لشکری بدون فرمانده خواهند بود. او مدیر نظام ایمانی بشر است.

منبع: انتشارات جمکران