دیدار تیم‌های فوتبال منچستریونایتد و تاتنهام در هفته ششم لیگ برتر انگلیس با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس‌ترین بازی هفته ششم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچستریونایتد در ورزشگاه خانگی اش اولدترافورد میزبان تاتنهام بود که این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید و در نیمه دوم نیز تلاش‌های ۲ تیم منجر به گل نمی‌شد تا اینکه در دقیقه ۷۲ برایان امبئومو گل نخست بازی را به ثمر رساند تا شادی به اردوگاه شیاطین سرخ بیایید.

در دقیقه ۷۸ بین لوک شاو و رودریگو بنتانکور درگیری رخ داد که استوارت اتول داور بازی با کارت قرمز مستقیم بنتانکور را از بازی اخراج کرد تا ادامه بازی برای شاگردان روبرتو د زربی سخت‌تر شود.

در ادامه تاتنهام با وجود ۱۰ نفره بودن روی دروازه شیاطین سرخ حملاتی را پشت سرهم ترتیب می‌داد و بالاخره در دقیقه ۲+۹۰ سانتر ساندرو تونالی را دومینیک سولانکه با ضربه سر تبدیل به گل کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

منچستریونایتد با این تساوی ۶ امتیازی شد و در رده دوازدهم جدول قرار گرفته است. شیاطین سرخ در ۶ بازی سپری شده در لیگ برتر فقط یک برد به دست آورده‌اند.

تاتنهام نیز با ۳ امتیاز و بدون برد در رده هجدهم قرار گرفته است.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچستریونایتد ، تاتنهام ، مایکل کریک
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