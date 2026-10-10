مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر، در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، یک شکارچی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - شوشتر، به‌واسطه موقعیت جغرافیایی‌اش در حاشیه رودخانه کارون و وجود زیست‌بوم‌های آبی و خشکی متنوع، همواره یکی از مناطق مهم استان خوزستان برای حضور پرندگان وحشی بوده است، اما همین تنوع زیست‌محیطی، این شهرستان را به هدفی برای شکارچیان غیرمجاز بدل کرده؛ شکارچیانی که بی‌توجه به قوانین و فصل‌های ممنوعه، به حیات وحش این منطقه آسیب می‌زنند.

مأموران یگان حفاظت محیط زیست، در چنین شرایطی، هر روز گشت‌های خود را برای حفاظت از این میراث طبیعی ادامه می‌دهند.

مصطفی یوسفی قندعلی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر، با اعلام این خبر گفت: در این عملیات، هشت قطعه کبوتر و یک قبضه سلاح بادی از نوع پی‌سی‌پی از متخلف کشف و ضبط شد.

یوسفی قندعلی افزود: در این زمینه پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

شکار غیرمجاز، فقط یک تخلف قانونی نیست؛ ضربه‌ای است به تعادل شکننده طبیعتی که سال‌هاست زیر فشار خشکسالی، آلودگی و تخریب زیست‌بوم نفس می‌کشد. دستگیری این شکارچی، نشانه‌ای از هوشیاری یگان حفاظت است، اما تا وقتی گزارش‌های مردمی نباشد، این گشت‌ها فقط بخشی از تصویر را می‌بینند.