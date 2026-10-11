باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -وقتی قدم در محله دروازه ری بگذارید، مسجد جامع قم،با گنبدی آجری رخ نمایی می‌کند. بنایی هشتصد ساله که هنوز پا صدای موذن از گلدسته هایش به گوش می رسد. این بنای با عظمت گنبدخانه‌اش از سلجوقیان، ایوانش از قاجار، و عظمتش از آن همه قرن‌هایی که دیده و دوام آورده است.

زیباترین بخش مسجد، ایوان جنوبی آن است. این ایوان با دهانه ۱۴ متر، عرض ۷ متر و ارتفاع ۱۸ متر یکی از متناسب‌ترین و باشکوه‌ترین ایوان‌های مساجد ایران به شمار می‌رود .

مسجد به شکل مربع مستطیل ساخته شده و در دسته مساجد دو ایوانی قرار می‌گیرد . مساحت آن حدود ۶ هزار متر مربع است و اجزای اصلی آن شامل صحن، ایوان‌های شمالی و جنوبی، گنبدخانه، شبستان‌ها، سردر ورودی، و حوضی در میان صحن می‌شود .

پوشش مقرنس این ایوان با طرحی بی‌نظیر طراحی شده: به شکل دو کوه طبقه‌طبقه و معلق در دو طرف، که هر کدام شبیه گنبدی پنج طبقه است. هر طبقه نیز پنج حوضچه بزرگ و کوچک دارد . کاشی‌کاری‌های ایوان مربوط به زمان فتحعلی‌شاه قاجار است و آیاتی چون «و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون» روی آن نقش بسته است .

شگفت‌انگیزترین ویژگی این مسجد آن است که در ساخت آن حتی یک شاخه آهن به کار نرفته . با این حال، پس از گذشت قرن‌ها، بنا همچنان استوار ایستاده است. این استحکام از آجر و ساروج سنتی می‌آید.

مسجد جامع قم در ۹ مرداد ۱۳۱۲ با شماره ۱۹۴ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.