 با تصمیم هیئت مدیره باشگاه فجرشهید سپاسی، مهدی رجب زاده سرمربی این باشگاه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  با تصمیم هیئت مدیره باشگاه فجرشهید سپاسی، مهدی رجب زاده کاپیتان و سرمربی سابق طلایی‌پوشان، بار دیگر هدایت فجر شهید سپاسی را بر عهده گرفت.

رجب‌زاده که پیش از این در قامت بازیکن و سرمربی با فجر شهید سپاسی همراه بوده است، از چهره‌های موفق خانواده بزرگ باشگاه فجر به شمار می‌رود، چهره‌ای که بازگشتش، یادآور سال‌ها همراهی، تلاش و خاطرات مشترک با پیراهن زرد فجر است.

این بار، رجب زاده در جایگاه سرمربی به مجموعه‌ای بازمی‌گردد که نامش با بخشی از مسیر ورزشی او گره خورده است؛ بازگشتی که امید می‌رود سرآغاز فصلی تازه از تلاش، همدلی و افتخارآفرینی برای او و تیم فجرشهید سپاسی باشد.

مهدی رجب زاده سرمربی فجرسپاسی شد

برچسب ها: مهدی رجب زاده ، فجرسپاسی ، لیگ برتر فوتبال ، رسول خطیبی
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