پنتاگون شمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ علیه ایران را به ۲۱ کشته و ۸۶۵ زخمی افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت جنگ آمریکا شمار تلفات نیرو‌های این کشور در جنگ علیه ایران را افزایش داده و اعلام کرد که تا امروز (شنبه) ۲۱ نظامی آمریکایی در این جنگ کشته و ۸۶۵ نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه آنلاین تحلیل تلفات پنتاگون، شمار نظامیان کشته‌شده نسبت به آمار قبلی دو نفر و شمار مجروحان چهار نفر افزایش یافته است.

در همین حال، رسانه تحقیقی آمریکایی «اینترسپت» اخیراً گزارش داده است که وزارت جنگ آمریکا همچنان از ارائه توضیح درباره اختلاف‌های موجود در آمار تلفات جنگ خودداری می‌کند. به نوشته این رسانه، آمار رسمی تصویر کاملی از تلفات انسانی در میان نیرو‌های آمریکایی ارائه نمی‌دهد.

بر اساس گزارش اینترسپت، شمار واقعی نظامیان آمریکایی کشته و زخمی‌شده از زمان آغاز جنگ در منطقه، بیشتر از ارقامی است که در پایگاه داده رسمی پنتاگون ثبت شده‌اند.

این رسانه پیش‌تر نیز گزارش داده بود که صد‌ها مورد از تلفات نظامیان آمریکایی در سوابق رسمی وزارت جنگ ثبت نشده است.

منبع: وال استریت ژورنال

برچسب ها: پنتاگون ، کشته شدگان ، ارتش آمریکا
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