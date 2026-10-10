باشگاه خبرنگاران جوان- علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح پارک بام اندیشه اردبیل اظهار کرد: اجرای طرح‌های عمرانی زمینه بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل تردد شهروندان را فراهم می‌کند و اقدامات انجام شده در مرکز استان قابل تحسین است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ساماندهی ترافیک و توسعه فضای سبز را از محور‌های مهم مدیریت شهری دانست و افزود: احداث پارک‌های محله‌ای و ایجاد فضا‌های مناسب برای خانواده‌ها و کودکان نقش مؤثری در ارتقای نشاط اجتماعی و رفاه شهروندان دارد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی افزود: دولت و وزارت راه و شهرسازی برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌صورت مؤثر استفاده کنند.

نیکزاد ادامه داد: تحقق توسعه متوازن شهری، مستلزم توجه همزمان به عدالت در توزیع امکانات، ارتقای خدمات عمومی و رفع نیاز‌های شهروندان در مناطق مختلف است.

پارک بام اندیشه اردبیل با ۵.۵ هکتار وسعت و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، با هدف توسعه فضای سبز شهری و افزایش امکانات تفریحی شهروندان در محله پیله‌سحران اردبیل با حضور شهردار و اعضای شورای شهر به بهره‌برداری رسید.