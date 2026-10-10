باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت روسیه روز شنبه اعلام کرد ممنوعیت صادرات سوخت گازوئیل از این کشور به‌طور جزئی لغو شده است.

در بیانیه دولت روسیه آمده است که این تصمیم از ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) اجرایی می‌شود و امکان عرضه ۵۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار جهانی را در مرحله نخست فراهم خواهد کرد.

پیش از این، ممنوعیت صادرات گازوئیل برای تولیدکنندگان تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ و برای شرکت‌هایی که تولیدکننده این سوخت نیستند تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ برقرار بود.

این تصمیم در چارچوب توافق‌های حاصل‌شده میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اتخاذ شده است.

منبع: اسپوتنیک