یک منبع در خدمات کنترل ترافیک هوایی اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تا حدود نیمه‌شب به وقت محلی به روی پرواز‌های ورودی و خروجی بسته خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک منبع در خدمات کنترل ترافیک هوایی اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تا حدود نیمه‌شب روز شنبه به وقت محلی تعطیل خواهد ماند.

این منبع گفت: «به‌عنوان یک اقدام احتیاطی، فرودگاه تا حدود نیمه‌شب به وقت محلی، معادل ساعت ۲۱ به وقت گرینویچ، پذیرش و اعزام پرواز‌ها را متوقف خواهد کرد.»

به گفته این منبع، اطلاعات مربوط به تعطیلی فرودگاه به تمامی کاربران مرتبط حریم هوایی اطلاع داده شده است.

پیش‌تر، سازمان کل هوانوردی غیرنظامی عربستان سعودی اعلام کرده بود که در حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، چند نفر زخمی شده‌اند.

خبرگزاری تاس

برچسب ها: عربستان سعودی ، یمن
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