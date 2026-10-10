باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شرکت هواپیمایی هندی «آکاسا ایر» اعلام کرد که در پی حمله امروز به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» ریاض، تعلیق تمامی پرواز‌های خود به عربستان را تا ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) تمدید می‌کند.

این شرکت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این تصمیم با توجه به «تداوم وضعیت امنیتی» در عربستان اتخاذ شده است.

آکاسا ایر در اوایل هفته جاری پرواز‌های خود به عربستان را به حالت تعلیق درآورده بود.

سازمان هوانوردی عربستان عصر امروز اعلام کرد در حمله‌ای به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد چند نفر زخمی شده‌اند. در ادامه، فعالیت فرودگاه به‌طور موقت متوقف شد تا میزان خسارات و ایمنی تأسیسات بررسی شود. مسئولیت این حملات هنوز رسماً مشخص نشده است.

در همین راستا، سفارت آمریکا در ریاض، از شهروندان خود خواسته از فرودگاه ریاض و مناطق اطراف آن دوری کنند. همچنین، سفارتخانه‌های انگلیس، ایرلند و کانادا نیز درباره این حادثه و اختلال در فعالیت فرودگاه هشدار دادند.

منبع: الجزیره