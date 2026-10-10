رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) گفت: پیوند مردم و ولایت، وجه تمایز نظام انقلاب اسلامی با حکومت سلطنتی طاغوت است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام علی شیرازی شامگاه شنبه در نشست تبیینی و بصیرتی به مناسبت هفته نیروی انتظامی در مسجد امام حسن مجتبی(ع) محله امیرکبیر ساوه اظهار کرد: برای شناخت تفاوت‌های ماهوی نظام اسلامی با حکومت طاغوت، باید نوع رابطه حاکمیت با مردم و نگاه مسئولان به جایگاه، شان و کرامت انسانی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح اضافه کرد: نیروی های مسلح در دوران جنگ ۱۲ روزه و رمضان جانانه در مقابل تجاوز وحشیانه دشمنان ایستادگی کردند و پاسخ کوبنده به تجاوزهای آمریکایی - صهیونی دادند.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ویژه شهرستان ساوه نیز در این نشست با اشاره به نقش اثرگذار نیروی انتظامی در حفظ آرامش و امنیت عمومی گفت: تامین امنیت پایدار، حاصل تلاش شبانه‌روزی، مسئولیت‌پذیری و جانفشانی کارکنان انتظامی است که در شرایط مختلف، با آمادگی و تعهد در مسیر صیانت از جان، مال و آرامش مردم گام برمی‌دارند.

سیدمهدی حسینی با تاکید بر اهمیت عملکرد نیروهای انتظامی در ۲ سال گذشته، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: حضور مسئولانه و آمادگی نیروهای انتظامی در شرایط حساس و پرمخاطره، نقش مهمی در حفظ نظم عمومی، صیانت از امنیت جامعه و تقویت آرامش شهروندان داشته و این تلاش‌ها شایسته تقدیر و قدردانی است.

وی همچنین انتخاب مجدد سرهنگ مجتبی جمالی به‌عنوان مدیر انتظامی برتر کشور را فرصتی برای ارج نهادن به تلاش‌های مجموعه فرماندهی انتظامی شهرستان ساوه دانست و بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برای ارتقای امنیت، افزایش رضایتمندی عمومی و خدمت‌رسانی شایسته به مردم تاکید کرد.

امام جمعه ساوه نیز در این مراسم گفت: مساجد باید کانون تربیت انسان مومن و ترویج ارزش‌های الهی باشند.

حجت‌الاسلام جعفر رحیمی با تاکید بر نقش محوری مساجد در تعالی معنوی و اخلاقی جامعه، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مسجدی و برگزاری برنامه‌های دینی باید در راستای هدایت انسان به سوی بندگی خداوند متعال و تقویت ارزش‌های الهی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی باشد.

وی با اشاره به اهمیت کارکرد تربیتی مساجد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این پایگاه‌های دینی در مسیر رشد معنوی، ارتقای اخلاق اجتماعی و تحکیم باورهای دینی تاکید کرد.

برچسب ها: سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ، جنگ رمضان
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پیوند مردم و ولایت، وجه تمایز نظام اسلامی با حکومت طاغوت است
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پیوند مردم و ولایت، وجه تمایز نظام اسلامی با حکومت طاغوت است