باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر احتمال حمله ایران به شهر‌های لس‌آنجلس و سن‌دیگو و توصیف نابودی این شهر‌ها به‌عنوان «بهایی بسیار ناچیز»، نوشت: برای ترساندن مردم خود، دشمنی خیالی در آسمان می‌سازند تا تهدید واقعی روی زمین را تحت‌الشعاع قرار دهند.

وی افزود: خطر واقعی نه پشت مرزهاست و نه در آسمان لس‌آنجلس و سن‌دیگو؛ خطر، هیئت حاکمه‌ای است که جنگی غیرقانونی با پیامد‌های جهانی بر دنیا تحمیل کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره بهای ناچیز نابودی لس‌آنجلس و سن‌دیگو، این رویکرد را مصداق روشن «سیاست ترس» دانست و تأکید کرد: با ترساندن مردم از تهدیدی موهوم، نابودی شهرهایشان را بهایی قابل‌قبول جلوه می‌دهند و تلاش می‌کنند افکار عمومی را از توجه به خطر واقعی منحرف کنند.