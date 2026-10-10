بقائی با انتقاد از اظهارات ترامپ درباره احتمال حمله ایران به شهر‌های لس‌آنجلس و سن‌دیگو، تأکید کرد: هیئت حاکمه جنگ‌طلب آمریکا با ایجاد دشمنی خیالی، تلاش می‌کند تهدید‌های واقعی ناشی از سیاست‌های خود را تحت‌الشعاع قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر احتمال حمله ایران به شهر‌های لس‌آنجلس و سن‌دیگو و توصیف نابودی این شهر‌ها به‌عنوان «بهایی بسیار ناچیز»، نوشت: برای ترساندن مردم خود، دشمنی خیالی در آسمان می‌سازند تا تهدید واقعی روی زمین را تحت‌الشعاع قرار دهند.

وی افزود: خطر واقعی نه پشت مرزهاست و نه در آسمان لس‌آنجلس و سن‌دیگو؛ خطر، هیئت حاکمه‌ای است که جنگی غیرقانونی با پیامد‌های جهانی بر دنیا تحمیل کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره بهای ناچیز نابودی لس‌آنجلس و سن‌دیگو، این رویکرد را مصداق روشن «سیاست ترس» دانست و تأکید کرد: با ترساندن مردم از تهدیدی موهوم، نابودی شهرهایشان را بهایی قابل‌قبول جلوه می‌دهند و تلاش می‌کنند افکار عمومی را از توجه به خطر واقعی منحرف کنند.

 

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، آمریکا
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