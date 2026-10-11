پیشکسوت فوتبال درباره علت ناکامی صنعت نفت آبادان و تغییر سرمربی تیم توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم قاسمپور پیشکسوت فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد سرخپوشان برابر تیم صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به هر حال پرسپولیس برابر تیمی بازی کرد که ته جدول هست و شرایط خوبی از لحاظ روحی و روانی ندارد و مشکلاتی در زمینه هتل و تغذیه و رفت و آمد با اتوبوس و زمین دارد و از سرخپوشان انتظار می‌رفت که این بازی را پیروز شوند و بیشتر از این هم باید گل می‌زدند. در هر صورت تیم نفت آبادان شرایط خوبی را ندارد و از آن طرف پرسپولیس به آنچه می‌خواست رسید و برنده این بازی شد.

قاسمپور درباره اینکه علت ناکامی تیم صنعت نفت آبادان در لیگ برتر فوتبال چیست، گفت: مدیریت و سرمربی تیم نفت آبادان باید جواب این سوال را بدهند. تیم نفت آبادان قبل از شروع لیگ بازی دوستانه با امید پرسپولیس داشت و من این بازی را از نزدیک تماشا کردم. همان جا به یکی از نزدیکان کادر فنی و مدیریتی گفتم که تیم شرایط خوبی ندارد و با این نفرات بعید می‌دانم که تیم نفت در لیگ بماند. البته همان فرد به من گفت که ما ۴ روز هست که تمرینات خود را شروع کردیم و من به او گفتم اینکه فوروارد تیم نمی‌تواند توپ را استپ کند و بازیکن با آن قد و قواره بلند نمی‌شود تا سر بزند و یا درگیر شود و یا خط دفاعی با آن اشتباه فاحش جلوی امید پرسپولیس ظاهر می‌شود، این مسائل ربطی به تمرین نکردن تیم ندارد.

پیشکسوت فوتبال بیان کرد: این مسائل جزیی فوتبال هست که شامل شعور و توانایی فنی، تکنیک و تاکتیک هستند و شما باید درجا تصمیم بگیرید و نیازی به دویدن و وضعیت جسمانی ندارد. الان هم می‌گویم این تیم نفت نمی‌تواند از عهده بازی‌های بزرگ بر بیاید. من فکر می‌کنم تیم صنعت نفت آبادان ۸ بازی کرده و یک برد هم به دست نیاورده است. این تیم آبادانی هم در خط دفاع و هم در خط حمله مشکل دارد و کارش سخت است و مشکلات مالی هم وجود دارد.

قاسمپور درباره اینکه تیم صنعت نفت آبادان با مشکلات مالی مواجه است، گفت: بله، من شنیدم باشگاه صنعت نفت به علت بدهی به هتل نتوانست از امکانات این هتل از جمله تغذیه بهره‌مند شود و غذا به این تیم آبادانی داده نشد و حتی راننده اتوبوس هم حاضر به جابه جایی بازیکنان صنعت نفت نشد و زمین برای تمرین نداشتند و همه اینها نشان می‌دهد که بی نظمی و بی انضباطی در تیم آبادانی وجود دارد. ضمن اینکه نفرات صنعت نفت در حد و قواره یک تیم لیگ برتری نیستند.

پیشکسوت فوتبال درباره شعار هواداران علیه محمد نوری را چطور ارزیابی می‌کنید، بیان کرد: ناکامی نفت آبادان بخشی از آن به نوری برمی گردد و ایشان باید جواب بدهد، چون خودش و دستیارانش تیم صنعت نفت را بستند. اگر مشکلات مالی وجود داشت و نوری نتوانست بازیکن خوبی بگیرد پس چرا این مربی قبول کرد که سرمربی شود. به هر حال همیشه مربی ۲۵ درصد در روند نتیجه گیری تاثیر دارد و ۴۰ درصد بازیکنان موثر هستند و بقیه آن به هواداران و مدیریت و امکانات بستگی دارد. وقتی این مشکلات وجود دارد نوری نمی‌تواند کاری کند. آیا نوری باید برای بازیکنان نهار تهیه کند و یا اتوبوس برای تیم بگیرد. همچنین آیا نوری باید زمین تمرین برای تیم بگیرد و بدهی به هتل را پرداخت کند. البته این مسائل به نوری مربوط نیست.

او خاطر نشان کرد: شما زمانی امکانات برای یک مربی تهیه می‌کنید و نفراتی که خواسته هست را می‌گیرید و همه کار برایشان انجام می‌دهید در آن صورت مربی دیگر نمی‌تواند حرفی بزند. بخشی از مشکلات مالی که وجود دارد به نوری ربط ندارد.

قاسمپور درباره اینکه تغییر و تحولات در کادر فنی صنعت نفت آبادان تاثیر گذار است، بیان کرد: اگر مشکلات کماکان سر جای خود باشد، تغییرات تاثیری نمی‌گذارد و جابه جایی مدیریت و سرمربی موثر نیست. من از روز اول به آقایان گفتم که این تیم قوی برای لیگ بسته نشده است و نمونه اش این است که در ۸ بازی ۴ تساوی کسب شده است. نتایج خوبی هم در لیگ نگرفته است. یک بخش از ناکامی صنعت نفت به مدیرعامل بخش دیگر به سرمربی تیم و در نهایت به بازیکنان ارتباط دارد. مدیر جدیدی که به صنعت نفت آمده است، آیا می‌تواند مشکلات این تیم را حل کند؟ من با شرایطی که در این تیم آبادانی می‌بینم بعید می‌دانم چیزی عوض شود.

قاسمپور دربار اینکه آینده خوبی برای صنعت نفت آبادان نمی‌بیند، گفت: نه، متاسفانه من به تیم صنعت نفت خوش بین نیستم. مربی تاثیرگذار است، اما وقتی نتواند بازیکنان خوبی جذب کند این وضعیت پیش می‌آید. متاسفانه سالیان سال هست که نفت برای جذب بازیکنان خوب دچار مشکل هست، چون بازیکن خوب به آن منطقه نمی‌رود.