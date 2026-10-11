رئال مادرید در هفته هشتم لالیگا با نتیجه ۱ - ۰ ویارئال را شکست داد؛ دیداری پرتنش که با اخراج وینیسیوس جونیور همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- تیم فوتبال رئال مادرید در هفته هشتم رقابت‌های لالیگای اسپانیا، در دیداری پرتنش با نتیجه ۱ - ۰ مقابل ویارئال به پیروزی رسید.

یان دیومانده در دقیقه ۶۲ برای رئال مادرید گلزنی کرد. در دقیقه ۷۱، گل وینیسیوس جونیور پس از بررسی کمک‌داور ویدئویی مردود اعلام شد و این بازیکن دو دقیقه بعد از زمین مسابقه اخراج شد.

این دیدار با درگیری‌های متعدد و کارت‌های زرد زیادی همراه بود. ویارئال نیز با وجود دفاع منسجم، در نهایت نتوانست مانع پیروزی رئال مادرید شود.

رئال مادرید با این برد ۱۸ امتیازی شد و در رتبه سوم جدول قرار گرفت.

 ویارئال نیز با ۸ امتیاز در جایگاه دهم ایستاد.

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برچسب ها: لالیگا ، رئال مادرید ، ویارئال ، وینیسیوس جونیور
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