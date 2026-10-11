تیم فوتبال پاری سن ژرمن در هفته ششم لوشامپیونه فرانسه موفق شد لومان را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در چارچوب هفته ششم لوشامپیونه فرانسه تیم فوتبال پاری سن ژرمن در ورزشگاه خانگی خود پارک ده پرنس میزبان لومان بود.

پاریسی‌ها بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۱۶ داور خطا روی اشرف حکیمی را پنالتی تشخیص داد و در دقیقه ۱۹ لوکاس برالدو دروازه را باز کرد.

نیمه اول با برتری پاریسی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم لویی مافوتا در دقیقه ۵۴ دروازه PSG را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود، اما در دقیقه ۶۱ بازهم خویچا کواراتسخلیا در نقش گلزن ظاهر شد تا پاریسی مجددا پیش بیفتد.

در دقیقه ۶۸ مگنس آکلیوش گل سوم تیمش را زد.

دزیره دوئه هم در دقیقه ۳+۹۰ یک ضربه پنالتی از دست داد تا درنهایت بازی با نتیجه ۳ - ۱ به سود پاری سن ژرمن به پایان برسد.

پاریسی‌ها با این پیروزی ۱۱ امتیازی شدند و به رده پنجم جدول لوشامپیونه صعود کردند.