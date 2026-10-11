آخرین خبرها از خسارات سیلاب در مینودشت گلستان؛ ۲ نفر مفقود شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش شدید باران از روز گذشته موجب بروز خسارات در برخی از روستاهای استان گلستان شده است.
مرتضی سلیمی در تیم خصوص گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی و وقوع سیلاب در بخشهایی از استان، نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر در شهرستانهای آزادشهر، علیآبادکتول، مینودشت و گرگان در حال ارائه خدمات امدادی و پیگیری وضعیت مناطق متاثر از بارندگی هستند.
۲ شهروند مینودشتی در سیلاب مفقود شدند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان از مفقودشدن ۲ نفر در پی وقوع سیلاب در مینودشت خبر داد و گفت: نیروهای امدادی هلالاحمر با حضور در مناطق تحت تاثیر بارندگی، روند رسیدگی به حوادث و امدادرسانی به آسیبدیدگان را دنبال میکنند.
وی با اشاره به گزارش مفقودی ۲ نفر در سیلاب مینودشت، افزود: موضوع این حادثه در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای بررسی وضعیت افراد مفقودشده دنبال میشود.
سلیمی با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال افزایش روانآبها و طغیان رودخانهها و مسیلها، شهروندان از نزدیک شدن به حاشیه رودخانهها، عبور از مسیرهای سیلابی و تردد در نقاط پرخطر خودداری کنند.
سیلاب، راه دسترسی همه روستاهای مینودشت را بست
بارش شدید باران در مینودشت بویژه در مناطق کوهستانی، علاوه بر آبگرفتگی معابر، برخی خانههای مسکونی و اراضی کشاورزی، خسارات زیادی به تاسیسات شهری و روستایی، شبکه راههای ارتباطی وارد و بیشتر جادهها را نیز مسدود کرده است.
بارش شدید باران در استان گلستان بویژه نواحی شرقی آن از عصر امروز آغاز شد و همچنان باشدت بالا درحال باریدن است ضمن اینکه هواشناسی این استان شمالی هم در اطلاعیهای هشدار نارنجی برای بارشهای فعلی که تا فردا یکشنبه ادامه دارد، صادر کرده است.
بخشدار مرکزی مینودشت با شدید دانستن بارش باران در بیشتر مناطق کوهستانی این بخش، گفت: براثر این بارشها، رودخانه «چهل چای» طغیان و جاده مینودشت به دهستان قلعه قافه را مسدود شده است.
محمدرضا قره جانلو بیان کرد: بارش شدید باران همچنین سبب آبگرفتگی بیشتر معابر و برخی واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و کوهستانی بخش مرکزی مینودشت شده است ضمن اینکه قسمتهایی از جادههای ارتباطی این بخش که فعلا مسدود و دچار خسارت شستگی آسفالت یا ریزش شدند.
وی با اشاره به صدور هشدارهای لازم به دهیاران و اهالی روستاهای بخش مرکزی مینودشت، گفت: به دهیاران گفته شده واحدهای مسکونی که احتمال رانش در آنها وجود دارد و یا در کنار رودخانهها واقع هستند، تخلیه و اهالی به مناطق امن منتقل شوند.