آخرین خبرها از خسارات سیلاب در مینودشت گلستان؛ ۲ نفر مفقود شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش شدید باران از روز گذشته موجب بروز خسارات در برخی از روستاهای استان گلستان شده است.

مرتضی سلیمی در تیم خصوص گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی و وقوع سیلاب در بخش‌هایی از استان، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های آزادشهر، علی‌آبادکتول، مینودشت و گرگان در حال ارائه خدمات امدادی و پیگیری وضعیت مناطق متاثر از بارندگی هستند.

۲ شهروند مینودشتی در سیلاب مفقود شدند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از مفقودشدن ۲ نفر در پی وقوع سیلاب در مینودشت خبر داد و گفت: نیروهای امدادی هلال‌احمر با حضور در مناطق تحت تاثیر بارندگی، روند رسیدگی به حوادث و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان را دنبال می‌کنند.