باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین زارع‌زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی اظهار کرد: اهداف اصلی ما در این مسیر شامل ارائه خدمات تخصصی در محلات از جمله غربالگری و مشاوره، حل مسائل سلامت با مشارکت اساتید علوم پزشکی، هم‌افزایی برای توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان و همچنین یاری‌رسانی به دولت در اجرای ماموریت‌های تخصصی حوزه سلامت است.

زارع‌زاده با اشاره به نتایج مورد انتظار این رویداد تأکید کرد: الگوسازی، تشویق فعالان و تجلیل از چهره‌های شاخص جامعه سلامت از برنامه‌های محوری ماست. این تجلیل شامل پیشکسوتان، خیرین، نخبگان، مخترعان، ایثارگران دوران دفاع مقدس و مدافعان سلامت در ایام کرونا و خانواده‌های معظم شهدا خواهد بود.

منبع: سازمان بسیج جامعه پزشکی