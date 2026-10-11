رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور تأکید کرد که طرح تبدیل مسجد به کلینیک‌های تخصصی، نقطه عطفی در فعالیت‌های جهادی و تخصصی پزشکی در مساجد کشور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین زارع‌زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی اظهار کرد: اهداف اصلی ما در این مسیر شامل ارائه خدمات تخصصی در محلات از جمله غربالگری و مشاوره، حل مسائل سلامت با مشارکت اساتید علوم پزشکی، هم‌افزایی برای توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان و همچنین یاری‌رسانی به دولت در اجرای ماموریت‌های تخصصی حوزه سلامت است.

زارع‌زاده با اشاره به نتایج مورد انتظار این رویداد تأکید کرد: الگوسازی، تشویق فعالان و تجلیل از چهره‌های شاخص جامعه سلامت از برنامه‌های محوری ماست. این تجلیل شامل پیشکسوتان، خیرین، نخبگان، مخترعان، ایثارگران دوران دفاع مقدس و مدافعان سلامت در ایام کرونا و خانواده‌های معظم شهدا خواهد بود.

منبع:  سازمان بسیج جامعه پزشکی

برچسب ها: سلامت ، طرح جهادی
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