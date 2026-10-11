باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر با پیگیری سازمان‌های ذیربط، مجوز جذب ۳۰ هزار نفر در ماه‌های آینده در وزارت بهداشت اعطا خواهد شد؛ بر اساس عرف، نیمی از این آمار یعنی در حدود ۱۵۰۰۰ نفر مربوط به جذب پرستار است.

به گفته وی اکنون تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی و خیریه و همچنین بیمارستان عمومی تحت پوشش طرح (پرستار پیگیر) قرار گرفته‌اند.

عبادی تاکید کرد: دستورالعمل طرح پرستاری در منزل اعلام و ابلاغ شده است و این موضوع پیش زمینه پوشش بیمه‌ای هوم کر است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: نسخه دوم باز‌توزیع تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سال گذشته ابلاغ شده است.