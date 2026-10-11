باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رمضان رحیمی دشتلوئی دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تفاوت برخورد رسانه‌های معاند با تجمعات دانش‌آموزی در فرانسه و اعتراضات در ایران گفت: رسانه‌های خارجی در کشور ما با بروز اعتراضاتی محدود، به‌گونه‌ای به موضوع می‌پردازند که ابعاد آن بزرگ‌تر از واقعیت جلوه می‌کند. رسانه‌های معاند نیز از این فضا حمایت می‌کنند و با بزرگ‌نمایی تلاش می‌کنند تصویری متفاوت از شرایط کشور ارائه دهند حتی در مواردی، ابعاد اعتراضات را بیش از آنچه هست نشان می‌دهند تا بر شدت و گستردگی افزوده شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس اظهار کرد: در مقابل، شاهد هستیم که در کشور فرانسه با وجود ادعاهای مکرر درباره حقوق بشر، تمدن بشری و دفاع از آزادی‌های مدنی، برخوردهای خشونت‌آمیزی با معترضان ازجمله دانش‌آموزان، صورت می‌گیرد. در این میان، گزارش‌هایی درباره بازداشت شمار زیادی از دانش‌آموزان و برخوردهای شدید با آنان مطرح شده است. به نظر می‌رسد چنین برخوردهایی، به‌ویژه هنگامی که با حضور گسترده نیروهای انتظامی و اعمال خشونت همراه باشد، نیازمند بررسی دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف است.

این نماینده مجلس می‌گوید پرسش اساسی این است که چرا برخی رسانه‌ها در برابر چنین رویدادهایی، پوشش خبری متناسبی ارائه نمی‌کنند؟، چرا تخلفات احتمالی و برخوردهای صورت‌گرفته با دانش‌آموزان که بسیاری از آنان هنوز در سنین نوجوانی هستند به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ چون اگر رسانه‌ها مدعی دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی‌اند، باید در برابر نقض احتمالی این حقوق نیز موضعی روشن داشته باشند و رویدادها را با معیارهای یکسان بررسی کنند.

دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: به نظر می‌رسد ساختار رسانه‌ای و فضای سیاسی برخی کشورها بر نحوه بازتاب این رویدادها تأثیر می‌گذارد. ممکن است برخی رسانه‌ها به‌دلایل سیاسی یا به سبب نزدیکی به دولت، از پرداختن کافی به بعضی مسائل خودداری کنند البته این موضوع باید براساس شواهد و بررسی‌های دقیق ارزیابی شود. آنچه اهمیت دارد، این است که رسانه‌ها نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی از رسالت اصلی خود یعنی اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهانه، فاصله بگیرند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای سیاسی و رسانه‌ای خارجی مواجه است، ممکن است برخی جریان‌ها بکوشند اعتراضات محدود را به مسئله‌ای فراگیر تبدیل کنند یا با تأثیرگذاری بر رسانه‌های داخلی، آنان را به پوشش گسترده و نامتوازن این رویدادها سوق دهند. ازاین‌رو، خبرنگاران باید با هوشیاری و دقت عمل کنند و اجازه ندهند که رسانه‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی دیگران تبدیل شوند.



رحیمی با اشاره به بازداشت نزدیک به شش هزار دانش‌آموز و وارد آمدن آسیب‌ها، قطع عضو و نابینایی دانش‌آموزان در فرانسه گفت: برای پاسخ به این پرسش باید به سیاست‌های دولت فرانسه و نحوه مواجهه آن با اعتراضات توجه کرد. هنگامی که دولت با اعتراض شهروندان ازجمله دانش‌آموزان مواجه می‌شود، ممکن است به‌جای گفت‌وگو و بررسی مطالبات آنان، رویکردی امنیتی و محدودکننده در پیش بگیرد. در چنین شرایطی، برخوردهای شدید می‌تواند به ابزاری برای کنترل اعتراضات و جلوگیری از گسترش آن‌ها تبدیل شود.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر دانش‌آموزان در پی بیان مطالبات و دفاع از حقوق خود باشند، انتظار می‌رود مسئولان فرانسه به‌جای توسل به خشونت، زمینه گفت‌وگو و رسیدگی به خواسته‌های آنان را فراهم کنند. برخورد قهری با معترضان به‌ویژه نوجوانان، نه‌تنها ممکن است مشکلات را حل نکند بلکه می‌تواند به افزایش نارضایتی و تشدید تنش‌های اجتماعی نیز بینجامد.

دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: این پرسش مطرح است که چرا برخی دولت‌های غربی با وجود تأکید بر حقوق بشر، در سیاست خارجی خود از دولت‌ها یا اقداماتی حمایت می‌کنند که به گفته منتقدان، به آسیب دیدن غیرنظامیان و گسترش خشونت منجر می‌شود. برای مثال، حمایت سیاسی یا نظامی از طرف‌های درگیر در جنگ‌هایی که مردم غزه و لبنان را تحت تأثیر قرار داده‌اند، همواره با انتقادهایی درباره تناقض میان ادعاهای حقوق بشری و عملکرد عملی این دولت‌ها مواجه بوده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس اضافه کرد: به اعتقاد من، دولت‌ها باید پیش از آنکه منابع مالی و سیاسی خود را صرف مداخله در منازعات خارجی یا حمایت از سیاست‌های بحث‌برانگیز کنند، به مشکلات داخلی کشورشان توجه بیشتری نشان دهند. اگر منابع و امکاناتی در اختیار دارند، می‌توانند از آن‌ها برای بهبود وضعیت آموزشی، حمایت از دانش‌آموزان، رسیدگی به مطالبات اجتماعی و حل مشکلات شهروندان خود استفاده کنند.

رحیمی با اشاره به خشونت‌آمیز دولت فرانسه علیه دانش‌آموزان گفت: برخورد سخت‌گیرانه با معترضان می‌تواند در راستای حفظ سیاست‌های موجود و جلوگیری از به چالش کشیده شدن آن‌ها باشد. بااین‌حال، برای داوری دقیق درباره اهداف یک دولت، باید شواهد، تصمیمات رسمی و عملکرد عملی آن را بررسی کرد. آنچه مسلم است، اینکه رعایت حقوق شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان باید از اولویت‌های هر دولتی باشد و هیچ ادعای سیاسی یا امنیتی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق اساسی انسان‌ها شود.