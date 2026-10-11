شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری جشنواره سیب در شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره سیب کهن‌باغ‌شهر شهرستان نهاوند استان همدان با حضور مجتبی بیرانوند، فرماندار، مهندس علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، مدیران و جمعی از تولیدکنندگان و مردم در پارک نوح اوند شهرداری برگزار شد.
این جشنواره با همت اداره جهاد کشاورزی شهرداری فرمانداری دفتر نماینده و جمعی از تولید کنندگان برگزار و در پایان از باغداران نمونه استانی و کشوری تجلیل شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: جشنواره سیب ، جشنواره میوه ، محصولات کشاورزی
خبرهای مرتبط
جشنواره میوه ارغوانی برگزار می‌شود
برگزاری جشنواره میوه و غذا‌های سالم در اهر+تصاویر
جشنواره میوه و خشکبار در دالاهو برگزار می شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری جشنواره سیب در نهاوند از لنز دوربین شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
برگزاری جشنواره سیب در نهاوند از لنز دوربین شهروندخبرنگار
مشکلات کمبود امکانات رفاهی در ورامین از زبان شهروندخبرنگار
گرامیداشت روز ملی روستا در روستای نرگ فریمان + عکس
گلایه خانواده‌ها برای تعلق نگرفتن کارت امید مادر به نوزادان متولد ۱۴۰۴
گلایه دانش آموزان از کمبود معلم در برخی از مدارس خدا آفرین
حال و هوای موکب حوزه علمیه کرمانشاه در قرار‌های شبانه + فیلم