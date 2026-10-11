باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره سیب کهن‌باغ‌شهر شهرستان نهاوند استان همدان با حضور مجتبی بیرانوند، فرماندار، مهندس علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، مدیران و جمعی از تولیدکنندگان و مردم در پارک نوح اوند شهرداری برگزار شد.

این جشنواره با همت اداره جهاد کشاورزی شهرداری فرمانداری دفتر نماینده و جمعی از تولید کنندگان برگزار و در پایان از باغداران نمونه استانی و کشوری تجلیل شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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