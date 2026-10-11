باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - برداشت پسته در باغات شهرستان بشرویه آغاز شده و هزار و ۶۳۸ باغدار بشرویه‌ای از ساعات اولیه صبح مشغول برداشت این محصول هستند.

یکی از باغداران بشرویه‌ای با اشاره به وضعیت محصول امسال گفت: امسال حدود ۶ هکتار باغ پسته داریم و خوشبختانه محصول از نظر کیفیت و مرغوبیت وضعیت خوبی دارد؛ پسته احمدآقایی باغ ما نیز کیفیت مطلوبی دارد و بازارپسند است.

شرایط اقلیمی منطقه، طعم پسته بشرویه را از محصولات سایر مناطق متمایز کرده و این محصول پس از برداشت برای فرآوری به ۱۴ ترمینال ضبط پسته در شهرستان منتقل می‌شود.

آذری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: شهرستان بشرویه با برخورداری از ۸ هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیرکشت پسته، از مناطق مهم تولید این محصول در استان به شمار می‌رود.

او افزود: از این میزان، ۷ هزار هکتار باغ بارور و هزار و ۲۰۰ هکتار باغ غیربارور است.

میزان برداشت پسته امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش دارد، اما کیفیت محصول مطلوب ارزیابی می‌شود.

ظرفیت فرآوری پسته در ترمینال‌های ضبط این شهرستان نیز حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تن در سال اعلام شده است.

احمدآقایی، بادامی، کله‌قوچی، سفید و اکبری از ارقام پسته تولیدی در بشرویه هستند که هرکدام سهمی در تأمین محصول این منطقه دارند.

پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴ هزار و ۵۵۰ تن پسته خشک از باغات شهرستان بشرویه برداشت و روانه بازار شود.