سقف وام مسکن روستایی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - منوچهر خواجه‌دلجوئی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله برای ساخت مسکن خبر داد و گفت: علاوه بر این تسهیلات، در صورت نداشتن زمین، زمین مورد نیاز به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: در قالب این برنامه، ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) به متقاضیان اختصاص می‌یابد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: همچنین بر اساس توافق‌های انجام‌شده با کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، افراد تحت پوشش این دو نهاد می‌توانند از ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض دیگر نیز بهره‌مند شوند.

خواجه‌دلجوئی تأکید کرد: این حمایت‌ها با هدف تسهیل خانه‌دار شدن متقاضیان و کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده است.