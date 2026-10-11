سقف وام مسکن روستایی به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: به‌ازای هر واحد مسکونی ۵۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۲۰ ساله و ۲۰۰ میلیون تومان بلاعوض پرداخت می‌شود. علاوه‌ بر این اگر متقاضی تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد نیز ۴۰۰ میلیون تومان وام بلاعوض دریافت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - منوچهر خواجه‌دلجوئی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله برای ساخت مسکن خبر داد و گفت: علاوه بر این تسهیلات، در صورت نداشتن زمین، زمین مورد نیاز به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: در قالب این برنامه، ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) به متقاضیان اختصاص می‌یابد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: همچنین بر اساس توافق‌های انجام‌شده با کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، افراد تحت پوشش این دو نهاد می‌توانند از ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض دیگر نیز بهره‌مند شوند.

خواجه‌دلجوئی تأکید کرد: این حمایت‌ها با هدف تسهیل خانه‌دار شدن متقاضیان و کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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