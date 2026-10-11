اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای میان یک نفتکش و نیروهای نظامی در خلیج عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) از وقوع حادثه‌ای میان یک نفتکش و نیرو‌های نظامی در خلیج عمان خبر داد، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت این رویداد و طرف‌های دخیل در آن منتشر نکرده است.

به گزارش این نهاد، پیش‌تر نیز گزارشی درباره برخورد یک موشک ناشناس به یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز و وقوع آتش‌سوزی در آن دریافت شده بود.

در همین حال، گارد ملی امارات متحده عربی پیش‌تر اعلام کرده بود که نیرو‌های گارد ساحلی این کشور پس از وقوع آتش‌سوزی در یک نفتکش در خلیج فارس، ۲۲ خدمه آسیایی آن را نجات داده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: خلیج عمان ، تردد کشتی ها
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