\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u06cc\u0633\u062a\u200c \u0648 \u0628\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0648\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u06cc\u0646 \u0634\u0628 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u062e\u0648\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u0631\u0634 \u0628\u0647 \u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646\u060c \u0628\u0631 \u0645\u0648\u0627\u0636\u0639 \u062e\u0648\u062f \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n