باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم

سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در حاشیه سفر به یونان، واکنش ایرانیان را در پی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایرانیان در دویست‌ و بیست‌وچهارمین شب تجمع خود، در واکنش به سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در حاشیه سفرش به یونان، بر مواضع خود تأکید کردند.

مطالب مرتبط
تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم
young journalists club

دویست‌ و بیست و دومین شب اجتماعات مردمی + فیلم

تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم
young journalists club

تداوم حضور مردم در دویست‌ونوزدهمین شب + فیلم

تجمع ایرانیان در دویست و بیست‌وچهارمین شب ادامه یافت + فیلم
young journalists club

دویست و پانزدهمین شب اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن برگزار شد + فیلم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha