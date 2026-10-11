مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آمل از تخریب ۵ هزار مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هادی‌زاده مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت:با پیگیری‌های مستمر و سختگیرانه مرکز جهاد کشاورزی گزنگ و واحد حقوقی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آمل یک فقره بنای نیمه‌کاره احداثی و چهار مورد دیوارکشی و تفکیک در روستای نیاک با دستور قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰، اجرای حکم و تخریب گردید و  ۵ هزار مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز در اراضی کشاورزی این روستا قلع و قمع گردید.

او بر عزم جدی این مدیریت در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آنها، جهاد کشاورزی شهرستان آمل با همکاری دستگاه قضایی، قاطعانه با متخلفان برخورد می‌کند.

هادی زاده گفت: اجرای این احکام شامل قلع و قمع بنا و دیوارکشی و تفکیک بوده است. این اقدامات در راستای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان صورت گرفته است.

هادی‌زاده همچنین افزود: اجرای احکام قضایی، نتیجه تعامل و هماهنگی بیشتر بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی شهرستان آمل است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه و یا از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند.

برچسب ها: قلع و قمع ، اراضی کشاورزی
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