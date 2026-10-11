باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز شنبه خواستار جایگزینی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، شد و به‌شدت از حملات کی‌یف به زیرساخت‌های نفتی روسیه انتقاد کرد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ از توافقی برای تأمین گازوئیل با روسیه خبر داد؛ توافقی که زلنسکی به‌شدت از آن انتقاد کرده است.

زلنسکی در یکی از تندترین انتقاد‌های خود از کاخ سفید تاکنون، لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل روسیه از سوی آمریکا را به حمله روز شنبه روسیه به شهر زاپوریژیا در اوکراین مرتبط دانست؛ حمله‌ای که به گفته مقام‌های اوکراینی، ۲۰ کشته، از جمله سه کودک، بر جای گذاشت.

افزایش شدید قیمت جهانی گازوئیل پس از آغاز جنگ ایران در فوریه، به یک مسئله سیاسی دردسرساز برای حزب جمهوری‌خواه ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه آینده تبدیل شده است؛ انتخاباتی که در آن دموکرات‌های مخالف ممکن است کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره را به دست بگیرند.

ترامپ روز شنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که اوکراین رئیس‌جمهور جدیدی داشته باشد.»

او مدعی شد زلنسکی با حمله به پالایشگاه‌های روسیه، به عرضه جهانی گازوئیل آسیب زده است.

ترامپ گفت: «او می‌خواهد با سوخت گازوئیل برای کشاورزان و دامداران ما مشکل ایجاد کند؛ چون روسیه بخش بزرگی از گازوئیل مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند.»

زلنسکی پیش‌تر در همان روز گفته بود اعلام توافق گازوئیلی ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در روز جمعه، مسکو را جسورتر کرده است. کی‌یف در مقابل، از واشنگتن خواسته است برای وادار کردن مسکو به ورود به مذاکرات جدی با هدف پایان دادن به جنگ چهار سال و نیمه، فشار بیشتری وارد کند.

دولت روسیه روز شنبه اعلام کرد که ممنوعیت صادرات گازوئیل را تا حدی لغو کرده است.

زلنسکی گفت: «امروز، روسیه با پرتاب پنج بمب گلاید به ساختمان‌های مسکونی در زاپوریژیا، بابت لغو تحریم‌های صادرات گازوئیل از ما تشکر کرد.»

او افزود: «حوادث شب گذشته بار دیگر تأیید کرد که روسیه هرگونه کاهش فشار را نشانه‌ای از این می‌داند که ظاهراً می‌تواند به جنگ ادامه دهد و به بمباران شهر‌ها ادامه دهد. باید پیام‌های متفاوتی ارسال شود.»

شهر زاپوریژیا در جنوب اوکراین به‌طور مرتب هدف بمباران روسیه قرار گرفته و حملات در ماه‌های اخیر شدت یافته است.

این سومین حمله پرتلفات علیه اوکراین در طول هفته جاری بود.

توافق گازوئیلی ترامپ همچنین با انتقاد قانون‌گذاران آمریکایی، از جمله دون بیکن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، روبه‌رو شد. بیکن گفت اکنون زمان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه است؛ تحریم‌هایی که کنگره به‌تازگی تصویب کرده است، نه لغو محدودیت‌ها.

تحلیلگران نیز گفتند این توافق بعید است به کاهش پایدار قیمت سوخت منجر شود؛ زیرا حجم گازوئیل مورد توافق همچنان بسیار کمتر از میزان معمول صادرات روسیه در شرایطی است که پالایشگاه‌های این کشور هدف حمله قرار نمی‌گیرند.

انگلیس وعده تشدید تحریم‌های روسیه را داد

به گفته سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس، اندی برنهام، نخست‌وزیر این کشور، روز شنبه با زلنسکی گفت‌و‌گو کرد و وعده داد تحریم‌های انگلیس علیه روسیه را تشدید کند. این سخنگو افزود که دو رهبر طی روز‌های آینده به‌صورت حضوری دیدار خواهند کرد.

حملات اخیر پس از مذاکرات روز جمعه میان مقام‌های اوکراینی و اروپایی با مذاکره‌کنندگان آمریکایی در میامی انجام شد. به گفته فردی آگاه از این گفت‌وگوها، هدف مذاکرات تدوین پیشنهادی مشترک برای پایان دادن به جنگ بود.

ترامپ در حالی توافق گازوئیلی با روسیه را اعلام کرد که این مذاکرات در جریان بود؛ اقدامی که به گفته زلنسکی، کی‌یف را غافلگیر کرد.

خبرگزاری اینترفاکس اوکراین به نقل از دیمیترو لیتوین، دستیار رئیس‌جمهور اوکراین، گزارش داد که هیئت مذاکره‌کننده این کشور روز شنبه راه بازگشت به اوکراین را در پیش گرفت.

پوتین نیز پس از تماس تلفنی روز جمعه با ترامپ اعلام کرد که ازسرگیری فوری مذاکرات صلح بعید است؛ او حملات پهپادی اوکراین به مسکو را دلیل این ارزیابی عنوان کرد.

خبرگزاری دولتی تاس روسیه روز شنبه به نقل از یک منبع گزارش داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی، ممکن است طی دو هفته آینده به مسکو سفر کنند.

ترامپ در اظهارات خود در کاخ سفید، زلنسکی را به دلیل نرسیدن به توافق صلح مورد انتقاد قرار داد و در عین حال خواستار توقف حملات اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه شد.

او گفت: «به او گفتم: هر کاری می‌خواهی انجام بده، اما به پالایشگاه‌ها حمله نکن. اهداف زیادی وجود دارد؛ به پالایشگاه‌ها حمله نکن. اما او بیرون رفت و حمله کرد.»

ترامپ افزود: «بهتر است لعنتی این کار را متوقف کند.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: «پیشنهاد می‌کنم رهبر جدیدی انتخاب کنند که بتواند به توافق برسد؛ چون او می‌توانست به توافق‌های زیادی دست پیدا کند، اما به دلایلی هیچ‌وقت این کار را نمی‌کند.»

منبع: رویترز