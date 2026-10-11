باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فروپاشی جامعه ایران و تجزیه کشور هدف آمریکا و اسرائیل است! + فیلم

یک جامعه‌شناس گفت: آمریکا و اسرائیل برای ایجاد فروپاشی و هرج‌ومرج در ایران، زیرساخت‌‌ها را هدف گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم کردوانی، جامعه‌شناس گفت: آمریکا و اسرائیل با هدف ایجاد فروپاشی و هرج‌ومرج در ایران، زیرساخت‌ها را هدف قرار دادند!

 

 

مطالب مرتبط
فروپاشی جامعه ایران و تجزیه کشور هدف آمریکا و اسرائیل است! + فیلم
young journalists club

تحریم بخش پتروشیمی ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا

فروپاشی جامعه ایران و تجزیه کشور هدف آمریکا و اسرائیل است! + فیلم
young journalists club

درخواست چهار سناتور آمریکایی برای اعمال نفوذ واشنگتن در FATF علیه ایران

فروپاشی جامعه ایران و تجزیه کشور هدف آمریکا و اسرائیل است! + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha