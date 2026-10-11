فروپاشی جامعه ایران و تجزیه کشور هدف آمریکا و اسرائیل است! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0638\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0648\u0627\u0646\u06cc\u060c \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647\u200c\u0634\u0646\u0627\u0633 \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0641\u0631\u0648\u067e\u0627\u0634\u06cc \u0648 \u0647\u0631\u062c\u200c\u0648\u0645\u0631\u062c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f!\n\n\u00a0\n\u00a0