کارشناس هواشناسی از افزایش تدریجی دمای مازندران تا ۳۳ درجه و پایداری نسبی هوا تا پایان هفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز یکشنبه ۱۹ مهر، به‌تدریج از میزان ابرناکی آسمان کاسته می‌شود و ساعات آفتابی افزایش می‌یابد.

او افزود: روند افزایش نسبی و تدریجی دمای هوا تا شنبه هفته آینده ادامه دارد و دمای استان به حدود ۳۳ درجه می‌رسد.

این کارشناس هواشناسی گفت: در ساعات بعدازظهر و شب سه‌شنبه و چهارشنبه، در ارتفاعات غربی استان افزایش ابر و رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

نوروزیان همچنین از کاهش تدریجی موج دریا از امروز خبر داد و افزود: شرایط دریا برای فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
پایداری جوی امروز و فردا در مازندران
پایداری جوی و افزایش دما تا فردا در مازندران
تداوم هوای گرم تا یکشنبه آینده در مازندران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقبال از فاتح ۵ مدال مسابقات جهانی قایقرانی دراگون بوت + فیلم 
آخرین اخبار
استقبال از فاتح ۵ مدال مسابقات جهانی قایقرانی دراگون بوت + فیلم 
پایان مسابقات فوتسال بسیج اداری و کارگری شهرستان بابلسر
بیش از ۵۰۰ تن گوشت مرغ از مازندران راهی پایتخت شد
جهش در توانمندسازی روستائیان مازندران با بهره‌برداری از ۵۷۹ سازه ترویجی و تسهیلات نوین
آغاز سرشماری عمومی کشور از اواخر مهر
ورود ترویج خصوصی به تولید برنج مازندران
دستگیری سرکرده باند سارقان سیم‌های هوایی در جویبار
شناسایی کانون‌های بیماری هاری در مازندران
پایان بارندگی در مازندران؛ هوا تا پایان هفته پایدار است
صیانت از اراضی کشاورزی در آمل؛ ۵ هزار مترمربع تغییر کاربری غیر‌مجاز قلع و قمع شد