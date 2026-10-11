کارشناس هواشناسی از افزایش تدریجی دمای مازندران تا ۳۳ درجه و پایداری نسبی هوا تا پایان هفته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز یکشنبه ۱۹ مهر، به‌تدریج از میزان ابرناکی آسمان کاسته می‌شود و ساعات آفتابی افزایش می‌یابد.

او افزود: روند افزایش نسبی و تدریجی دمای هوا تا شنبه هفته آینده ادامه دارد و دمای استان به حدود ۳۳ درجه می‌رسد.

این کارشناس هواشناسی گفت: در ساعات بعدازظهر و شب سه‌شنبه و چهارشنبه، در ارتفاعات غربی استان افزایش ابر و رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

نوروزیان همچنین از کاهش تدریجی موج دریا از امروز خبر داد و افزود: شرایط دریا برای فعالیت‌های دریایی مناسب خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران